Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) оприлюднила щорічне дослідження Global Innovation Index. На основі звіту фахівці Світового банку склали рейтинг країн світу за рівнем інноваційності.

Аналітики враховували понад 80 показників інноваційності, зокрема рівень освіти, дослідження і розробки (R&D), доступ до венчурного капіталу і технічного виробництва.

Не пропустіть Рейтинг інновацій 2020 та криза COVID-19: Україна посіла 45 місце, а Китай – в лідерах

Лідери Перші позиції рейтингу посіли: Швейцарія, Швеція та США. Загалом фахівці проаналізували показники 131 країни.

Двадцятка лідерів рейтингу країн за рівнем інноваційності / Таблиця Global Innovation Index Україна

У світовому рейтингу інноваційності Україна посіла 45 місце, випередивши Румунію та Росію. Ба більше, у своїй категорії (держави з доходом нижче середнього) Україна займає друге місце. Водночас у цій категорії на першій сходинці розташувався В'єтнам, а на третій – Індія.

Рейтинг країн з доходом нижче середнього / Таблиця Global Innovation Index

Зауважимо, нещодавно оприлюднили щорічний рейтинг країн за рівнем інновацій. За версією Bloomberg, рейтинг очолила Південна Корея, другу позицію посів Сінгапур, а третю – Швейцарія. Своєю чергою, Україна зайняла 58 місце, що на дві позиції нижче, ніж у 2020 році.