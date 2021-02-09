Світовий рейтинг інноваційності: позиція України
Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) оприлюднила щорічне дослідження Global Innovation Index. На основі звіту фахівці Світового банку склали рейтинг країн світу за рівнем інноваційності.
Джерело:Global Innovation Index
Аналітики враховували понад 80 показників інноваційності, зокрема рівень освіти, дослідження і розробки (R&D), доступ до венчурного капіталу і технічного виробництва.
Не пропустіть Рейтинг інновацій 2020 та криза COVID-19: Україна посіла 45 місце, а Китай – в лідерах
У світовому рейтингу інноваційності Україна посіла 45 місце, випередивши Румунію та Росію. Ба більше, у своїй категорії (держави з доходом нижче середнього) Україна займає друге місце. Водночас у цій категорії на першій сходинці розташувався В'єтнам, а на третій – Індія.
Рейтинг країн з доходом нижче середнього / Таблиця Global Innovation Index
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