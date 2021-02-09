Мировой рейтинг инновационности: позиция Украины
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала ежегодное исследование Global Innovation Index. На основе отчета специалисты Всемирного банка составили рейтинг стран мира по уровню инновационности.
Источник:Global Innovation Index
Аналитики учитывали более 80 показателей инновационности, в частности уровень образования, исследования и разработки (R&D), доступ к венчурному капиталу и техническому производству.
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Лидеры
Первые позиции рейтинга заняли: Швейцария, Швеция и США. В целом специалисты проанализировали показатели 131 стран.
Двадцатка лидеров рейтинга стран по уровню инновационности / Таблица Global Innovation Index
Украина
В мировом рейтинге инновационности Украина заняла 45 место, опередив Румынию и Россию. Более того, в своей категории (государства с доходом ниже среднего) Украина занимает второе место. В то же время в этой категории на первой строчке расположился Вьетнам, а на третьей – Индия.
Рейтинг стран с доходом ниже среднего / Таблица Global Innovation Index
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