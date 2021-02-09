Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала ежегодное исследование Global Innovation Index. На основе отчета специалисты Всемирного банка составили рейтинг стран мира по уровню инновационности.

Аналитики учитывали более 80 показателей инновационности, в частности уровень образования, исследования и разработки (R&D), доступ к венчурному капиталу и техническому производству.

Не пропустите Рейтинг инноваций 2020 и кризис COVID-19: Украина заняла 45 место, а Китай – в лидерах

Лидеры

Первые позиции рейтинга заняли: Швейцария, Швеция и США. В целом специалисты проанализировали показатели 131 стран.

Двадцатка лидеров рейтинга стран по уровню инновационности / Таблица Global Innovation Index

Украина

В мировом рейтинге инновационности Украина заняла 45 место, опередив Румынию и Россию. Более того, в своей категории (государства с доходом ниже среднего) Украина занимает второе место. В то же время в этой категории на первой строчке расположился Вьетнам, а на третьей – Индия.

Рейтинг стран с доходом ниже среднего / Таблица Global Innovation Index

Заметим, недавно обнародовали ежегодный рейтинг стран по уровню инноваций. По версии Bloomberg, рейтинг возглавила Южная Корея, второе место занял Сингапур, а третье – Швейцария. В свою очередь, Украина заняла 58 место, что на две позиции ниже, чем в 2020 году.