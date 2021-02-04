Агентство Bloomberg оприлюднило щорічний рейтинг країн за рівнем інновацій на основі даних міжнародних організацій. Першу позицію списку вкотре посіла Південна Корея.

Джерело: Bloomberg

На другій сходинці розташувався Сінгапур. Третю позицію посіла Швейцарія. Натомість США до першої десятки не потрапили.

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Цікаво! Рейтинг інновацій, який існує 9 років, Південна Корея очолювала 7 разів.

Десятка лідерів / Інфографіка Bloomberg

Загалом при укладанні рейтингу були оброблені дані 111 країн. Аналітики враховували 7 показників, зокрема:

витрати на дослідження і розробки;

виробничі можливості;

концентрацію високотехнологічних компаній.

Південна Корея, Сінгапур та Швейцарія

Експерти зауважують, що вагому роль в першості Південної Кореї відіграла активність в патентній сфері, новітні розробки та виробничий потенціал. Сінгапур відзначився неабиякими успіхами у цифровій трансформації, розвитку виробничої та освітньої бази. Швейцарія – передова країна у галузі біотехнологій. Крім того, вона може похизуватися глобальними досягненнями у фінансовому секторі.

Чому Німеччина втратила позиції

Цьогоріч Німеччина посіла 4 позицію (-1 позиція в порівнянні з показником 2020 року). Експерти вважають, що на результат вплинула відсутність достатньої кількості кваліфікованих фахівців та чіткої стратегії розвитку технологій наступного покоління.

Падіння США

Нагадаємо, у 2013 році США очолювали рейтинг, однак у 2021 році опустилися на одинадцяте місце. Мабуть, аналітики не оминули увагою науку та інженерні дисципліни – в цих сферах країна помітно пасе задніх. До слова, освітня система США також залишає бажати кращого.

Китай

Аналіз отриманих даних продемонстрував, що країні доводиться протистояти натиску американських санкцій, спрямованих на обмеження технологічного розвитку. Так, у поточному році КНР посіла 16 місце (-1 позиція). Експерти також підкреслюють, що китайська економіка напрочуд швидко оговталася від кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Україна

Відзначимо, за даними рейтингу, Україна посіла 58 місце. Так, наша країна втратила дві позиції у порівнянні з результатом 2020 року.