Сучасну лабораторію облаштували у спеціалізованій школі № 41. Оновлений клас відкрили після завершення капітального ремонту. Він отримав назву "STEAM-HUB", повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.

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Новітня STEAM-лабораторія оснащена:

Новітня STEAM-лабораторія у київській школі № 41 / Фото пресслужби Шевченківської РДА

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Інтерактивний підхід в системі освіти, це вже не просто мода, а необхідність сьогодення, тому ми амбітно взялися за оснащення закладів освіти сучасною комп’ютерною та цифровою технікою,

– підкреслив голова райдержадміністрації Олег Гаряга.

Додамо, у пресслужбі РДА також відзначають, що подібні STEAM-лабораторії планують облаштувати на базі кожної школи.