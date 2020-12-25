У київській школі з'явилася новітня STEAM-лабораторія: чим вона особлива – фото
В одній з київських шкіл запрацювала інноваційна STEAM-лабораторія. Розробники забезпечили учнів сучасною комп’ютерною та цифровою технікою, за допомогою якої вони зможуть проводити інженерно-технологічні дослідження.
Сучасну лабораторію облаштували у спеціалізованій школі № 41. Оновлений клас відкрили після завершення капітального ремонту. Він отримав назву "STEAM-HUB", повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.
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Чим особлива лабораторія?
Новітня STEAM-лабораторія оснащена:
- інтерактивною дошкою;
- робототехнікою;
- 3D-принтерами та сканерами;
- VR-технікою для моделювання віртуальної реальності;
- цифровою швейною машинкою;
- цифровим фрезерним станком.
Новітня STEAM-лабораторія у київській школі № 41 / Фото пресслужби Шевченківської РДА
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