В киевской школе появилась новейшая STEAM-лаборатория: чем она особенна – фото
В одной из киевских школ заработала инновационная STEAM-лаборатория. Разработчики обеспечили учеников современной компьютерной и цифровой техникой, с помощью которой они смогут проводить инженерно-технологические исследования.
Современную лабораторию открыли в специализированной школе № 41. Обновленный класс открыли после завершения капитального ремонта. Он получил название "STEAM-HUB", сообщает пресс-служба Шевченковской РГА.
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Чем особенна лаборатория?
Новейшая STEAM-лаборатория оснащена:
- интерактивной доской;
- робототехникой;
- 3D-принтерами и сканерами;
- VR-техникой для моделирования виртуальной реальности;
- цифровой швейной машинкой;
- цифровым фрезерным станком.
Новейшая STEAM-лаборатория в киевской школе № 41 / Фото пресс-службы Шевченковской РГА
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Интерактивный подход в системе образования, это уже не просто мода, а необходимость настоящего, поэтому мы амбициозно взялись за оснащение учебных заведений современной компьютерной и цифровой техникой,
– подчеркнул глава райгосадминистрации Олег Гаряга.
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