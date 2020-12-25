В одной из киевских школ заработала инновационная STEAM-лаборатория. Разработчики обеспечили учеников современной компьютерной и цифровой техникой, с помощью которой они смогут проводить инженерно-технологические исследования.

Современную лабораторию открыли в специализированной школе № 41. Обновленный класс открыли после завершения капитального ремонта. Он получил название "STEAM-HUB", сообщает пресс-служба Шевченковской РГА. Примечательно: В Украине запускают школу онлайн-безопасности детей: для кого, подробности Чем особенна лаборатория? Новейшая STEAM-лаборатория оснащена: интерактивной доской;

робототехникой;

3D-принтерами и сканерами;

VR-техникой для моделирования виртуальной реальности;

цифровой швейной машинкой;

цифровым фрезерным станком. Новейшая STEAM-лаборатория в киевской школе № 41 / Фото пресс-службы Шевченковской РГА Читайте также: VR-терапия снижает страх публичных выступлений: исследование Интерактивный подход в системе образования, это уже не просто мода, а необходимость настоящего, поэтому мы амбициозно взялись за оснащение учебных заведений современной компьютерной и цифровой техникой,

– подчеркнул глава райгосадминистрации Олег Гаряга. Добавим, в пресс-службе РГА также отмечают, что подобные STEAM-лаборатории планируют обустроить на базе каждой школы.