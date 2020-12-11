В Україні запрацює школа онлайн-безпеки дітей. Це – освітній проєкт для активних вчителів і батьків, його реалізовують за сприяння Міністерства цифрової трансформації.

"Школу онлайн-безпеки дітей" запускає громадська організація МІНЗМІН, а фінансує її – Міжнародний союз електрозв'язку, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Проєкт організовують для активних вчителів та батьків, які прагнуть захистити дітей від загроз в інтернеті. Учасникам пояснять, які загрози чекають на дітей онлайн, та як їх уникати. А також, як забезпечити максимальну користь мережі.

Програма "Школи онлайн-безпеки дітей" побудована на рекомендаціях із захисту дітей в цифровому середовищі, які у 2020 році видав Міжнародний союз електрозв'язку.

Довідка. Міжнародний союз електрозв'язку – це спеціалізоване агентство ООН, яке визначає стандарти в галузі телекомунікацій та радіо.

Подробиці про школу

Заняття у "Школі онлайн-безпеки дітей" відбуватимуться у Zoom. Вони триватимуть протягом 4 днів, з 14 до 17 грудня 2020. Щодня – з 17:00 до 18:30. Участь у проєкті є безкоштовною.

Реєстрація відкрита до 12 грудня – до 12:00. У анкеті просять надати інформацію про себе та пояснити мотивацію для участі в школі. Можна вказати теми, які ви хотіли б розглянути на тренінгах.

Кількість учасників обмежена – 50 осіб. Відбір здійснюватимуть, зважаючи на описану мотивацію. Ті, хто будуть присутніми на щонайменше 3 тренінгах, зможуть отримати відповідний сертифікат.