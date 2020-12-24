Стартап Kray представить Україну на конкурсі у Кремнієвій долині: деталі
Український стартап Kray став переможцем Startup World Cup Ukraine. Він представлятиме Україну на фіналі конкурсу, що відбудеться у Кремнієвій долині (Каліфорнія, США). Головний приз – 1 мільйон доларів.
Startup World Cup – це міжнародний конкурс-пітч стартапів, в якому беруть участь понад 60 країн світу. Організатором виступає міжнародна венчурна компанія Pegasus Tech Ventures. Загалом у фіналі українського відбору змагалися 12 команд, пише Хмарочос.
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Що відомо про стартап?
Розробники Kray представили перші у світі автоматичні дрони, які здійснюють внесення засобів захисту рослин і підживлення польових культур. Пристрій демонструє індустріальну продуктивність, а саме – може обробляти до 470 гектарів землі на день. Максимальна швидкість безпілотника сягає 113 кілометрів на годину. Кray використовує систему комп’ютерного зору для відстежування траєкторії польоту, перешкод і регулювання висоти.
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