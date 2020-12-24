Що відомо про стартап?

Розробники Kray представили перші у світі автоматичні дрони, які здійснюють внесення засобів захисту рослин і підживлення польових культур. Пристрій демонструє індустріальну продуктивність, а саме – може обробляти до 470 гектарів землі на день. Максимальна швидкість безпілотника сягає 113 кілометрів на годину. Кray використовує систему комп’ютерного зору для відстежування траєкторії польоту, перешкод і регулювання висоти.

Важливо: Стажування в Кремнієвій долині: обрали українських IT-фахівців, які поїдуть до США