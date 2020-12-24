Украинский стартап Kray стал победителем Startup World Cup Ukraine. Он будет представлять Украину на финале конкурса, который состоится в Кремниевой долине (Калифорния, США). Главный приз –1 миллион долларов.

Startup World Cup – это международный конкурс-питч стартапов, в котором принимают участие более 60 стран мира. Организатором выступает международная венчурная компания Pegasus Tech Ventures. Всего в финале украинского отбора состязались 12 команд, пишет Хмарочос.

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Что известно о стартапе?

Разработчики Kray представили первые в мире автоматические дроны, которые осуществляют внесение средств защиты растений и подкормки полевых культур. Устройство демонстрирует индустриальную производительность, а именно – может обрабатывать до 470 гектаров земли в день. Максимальная скорость беспилотника достигает 113 километров в час. Кray использует систему компьютерного зрения для отслеживания траектории полета, препятствий и регулирования высоты.

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Разработка является чрезвычайно полезной для фермеров, ведь она уменьшает стоимость внесения веществ на 90%. Так, потери урожая сокращаются, а новые технологии частой подпитки обеспечивают прирост урожайности на 20-40%.

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