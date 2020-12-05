Американський програміст, винахідник та співзасновник Apple Стів Возняк створив нову компанію, яка сприятиме впровадженню "зелених" технологій та захисту навколишнього середовища.

Блокчейн-стартап Efforce допомагатиме компаніям отримати фінансування для підвищення енергоефективності. Проєкт вже рік працює у прихованому режимі, пише CNBC.

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Як це працює?

Сервіс надає можливість підприємцям безпечно зареєструвати свій проєкт онлайн й отримати фінансування від світових інвесторів. На платформі Efforce усе працює наступним чином:

Учасники проєкту можуть придбати токен WOZX; Отримані кошти компанії спрямовують на реалізацію екологічних ініціатив; Смарт-контракт перерозподіляє отриману економію між власниками токенів і компаніями без посередників базуючись на точних даних про фактичне споживання / заощадження.

Токен Одиниця обліку, яка призначена для представлення цифрового балансу в деякому активі. Він виконує функцію "замінника цінних паперів" в цифровому світі. Токени являють собою запис в регістрі, розподілений в блокчейн-ланцюжку.

Чому це важливо?

Головна проблема полягає в тому, що сьогодні більшість невеликих компаній не можуть дозволити собі впроваджувати рішення з енергоефективності, наприклад, перейти на світлодіодне освітлення або оптимізувати виробничі процеси. Насправді такі дії допомагають заощадити кошти в довгостроковій перспективі, що важливо для кожного бізнесу.

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Інженер та засновник Efforce переконаний, що споживання енергії та викиди CO2 в усьому світі зростають експоненціально. Безперечно, це має серйозні наслідки для навколишнього середовища.

Ми можемо зменшити свій енергетичний слід і знизити споживання енергії, не змінюючи своїх звичок. Ми можемо зберегти навколишнє середовище, просто підвищивши рівень енергоспоживання,

– підкреслює Стів Возняк.

Додамо, наразі криптовалюта WOZX вже розміщена на біржі HBTC, а наступного тижня вона також з'явиться на Bithumb Global.