Співзасновник Apple Стів Возняк створив нову компанію: чим займатиметься
Американський програміст, винахідник та співзасновник Apple Стів Возняк створив нову компанію, яка сприятиме впровадженню "зелених" технологій та захисту навколишнього середовища.
Блокчейн-стартап Efforce допомагатиме компаніям отримати фінансування для підвищення енергоефективності. Проєкт вже рік працює у прихованому режимі, пише CNBC.
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Як це працює?
Сервіс надає можливість підприємцям безпечно зареєструвати свій проєкт онлайн й отримати фінансування від світових інвесторів. На платформі Efforce усе працює наступним чином:
- Учасники проєкту можуть придбати токен WOZX;
- Отримані кошти компанії спрямовують на реалізацію екологічних ініціатив;
- Смарт-контракт перерозподіляє отриману економію між власниками токенів і компаніями без посередників базуючись на точних даних про фактичне споживання / заощадження.
ТокенОдиниця обліку, яка призначена для представлення цифрового балансу в деякому активі. Він виконує функцію "замінника цінних паперів" в цифровому світі. Токени являють собою запис в регістрі, розподілений в блокчейн-ланцюжку.
Чому це важливо?
Головна проблема полягає в тому, що сьогодні більшість невеликих компаній не можуть дозволити собі впроваджувати рішення з енергоефективності, наприклад, перейти на світлодіодне освітлення або оптимізувати виробничі процеси. Насправді такі дії допомагають заощадити кошти в довгостроковій перспективі, що важливо для кожного бізнесу.
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Інженер та засновник Efforce переконаний, що споживання енергії та викиди CO2 в усьому світі зростають експоненціально. Безперечно, це має серйозні наслідки для навколишнього середовища.
Ми можемо зменшити свій енергетичний слід і знизити споживання енергії, не змінюючи своїх звичок. Ми можемо зберегти навколишнє середовище, просто підвищивши рівень енергоспоживання,
– підкреслює Стів Возняк.
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