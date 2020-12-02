Видання Financial Times і консалтингова компанія McKinsey назвали книгу "Без фільтра: інсайдерська історія Instagram" Сари Фраєр найкращою бізнес-книгою 2020 року.

Переможниця отримала премію в розмірі 30 тисяч фунтів. Крім того, грошові призи (по 10 тисяч фунтів) отримали автори інших 5 книг, розповідає Financial Times.

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"Без фільтра": про що книга

У своїй книзі журналістка Bloomberg Сара Фраєр описує творців і еволюцію Instagram. Не оминула авторка й історію про те, як Facebook шокував Кремнієву долину, придбавши стартап за 1 мільярд доларів у 2012 році.

Видання зазначає, що книга Фраєр – це "переконлива історія про заздрість", що дозволяє відстежити згубний вплив Instagram, який встановлює недосяжні стандарти краси та способу життя.

"Без фільтра" зачіпає два життєво важливих питання нашого часу: "Як великі технологічні компанії ставляться до дрібних конкурентів?" і "Як компанії, які працюють з соціальними мережами, змінюють життя нового покоління?",

– прокоментувала редактор Financial Times і голова журі Рула Халаф.

Кевін Снідер, керуючий партнер McKinsey, назвав працю "Захопливою сагою про те, як стартап-феномен став частиною культурного духу часу".

Книга Сари Фраєр "Без фільтра: інсайдерська історія Instagram" / Фото unsplash

Інші переможці

Журі також представило шорт-лист книг, автори яких отримали від журі по 10 тисяч фунтів:

"Смерть від відчаю і майбутнє капіталізму", Ангус Дітон та Енн Кейс

"Ніяких правил", Рід Хастінгс і Ерін Мейер

"Переосмислення капіталізму: як бізнес може врятувати світ", Ребекка Хендерсон

"Як корпорація Simulmatics винайшла майбутнє", Джилл Лепор

"Світ без роботи", Деніел Сасскінд

Про нагороду

Нагорода "Найкраща бізнес-книга року", вперше була вручена у 2005 році. Вона забезпечує "найпереконливіший та найприємніший" погляд на сучасні проблеми бізнесу. У 2019 році приз виграла Каролайн Кріадо Перес за її дослідження упередженості гендерних даних Invisible Women.