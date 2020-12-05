Американский программист, изобретатель и сооснователь Apple Стив Возняк создал новую компанию, которая будет способствовать внедрению "зеленых" технологий и защите окружающей среды.

Блокчейн-стартап Efforce будет помогать компаниям получить финансирование для повышения энергоэффективности. Проект уже год работает в скрытом режиме, пишет CNBC.

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Как это работает?

Сервис предоставляет возможность предпринимателям безопасно зарегистрировать свой проект онлайн и получить финансирование от мировых инвесторов. На платформе Efforce все работает следующим образом:

Участники проекта могут приобрести токен WOZX; Полученные средства компании направляют на реализацию экологических инициатив; Смарт-контракт перераспределяет полученную экономию между владельцами токенов и компаниями без посредников основываясь на точных данных о потреблении / сбережении.

Токен Единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе. Он выполняет функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке.

Почему это важно?

Главная проблема заключается в том, что сегодня большинство небольших компаний не могут позволить себе внедрять решения по энергоэффективности, например, перейти на светодиодное освещение или оптимизировать производственные процессы. На самом деле такие действия помогают сэкономить средства в долгосрочной перспективе, что важно для каждого бизнеса.

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Инженер и основатель Efforce убежден, что потребление энергии и выбросы CO2 во всем мире растут экспоненциально. Безусловно, это имеет серьезные последствия для окружающей среды.

Мы можем уменьшить свой энергетический след и снизить потребление энергии, не меняя своих привычек. Мы можем сохранить окружающую среду, просто повысив уровень энергопотребления,

– убежден Стив Возняк.

Добавим, сейчас криптовалюта WOZX уже размещена на бирже HBTC, а на следующей неделе она также появится на Bithumb Global.