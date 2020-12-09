Українські жалюзі SolarGaps, які генерують електроенергію із сонячного світла, користуються попитом у всьому світі. Винайшов їх підприємець Євген Ерік.

Винахідник вірить, що незабаром їхні клієнти утворять цілу мережу й зможуть обмінюватися накопиченою енергією, пише Ukraїner.

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Він шукав способи ефективного використання енергії у власному домі, а натомість знайшов чудове рішення для мільйонів будинків.

Як працюють розумні жалюзі

В автоматичному режимі жалюзі рухаються за сонцем, аби зібрати якомога більше сонячної енергії. Її можна використовувати для живлення приладів, які потребують електроенергії, чи освітлення будинку.

Це можливо за допомогою інвертора – пристрою, який підключають до мережі для перетворення сонячної енергії на електричну. Завдяки цьому витрати на електроенергію можна зменшити на 30 – 40%.

SolarGaps – це "соняшники", які слідкують за сонцем, так само повертаються. Це мене надихнуло, коли я в черговий раз їхав по трасі Київ – Одеса,

– пояснив Євген Ерік.

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Якщо сонячні жалюзі генерують більше енергії, ніж потрібно, її можна продавати за "зеленим тарифом". Це пришвидшить термін окупності жалюзі – з 10 до 6 років.

Також енергію можна зберігати на окремій батареї. За потреби вона заряджатиме смартфон чи ноутбук.

Довідка. 1 квадратний метр сонячних жалюзі може генерувати до 100 Вт на годину. Цієї потужності вистачить для того, щоб зарядити 3 ноутбуки або забезпечити роботу 20 лампочок у домі.

SolarGaps — це інноваційний винахід, який не має аналогів у світі. Команда розробників потурбувалася про захист свого продукту та запатентувала жалюзі з сонячними елементами в Україні.

А потім – увійшла з ним до мережі міжнародного патентування та в національну базу Німеччини. Засновник SolarGaps уболіває за українську сонячну енергетику і вважає, що їй є куди рости.

"Нам не потрібно жити в Польщі, нам не потрібно жити в Чехії чи Словаччині. Це все можна робити звідси, і ми протоптали цю доріжку", – наголосив Євген Ерік.

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