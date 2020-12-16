У 2000 році літій-іонний акумулятор, який використовується в електрокарах, коштував близько 1 110 доларів за кіловат-годину. За десять років його вартість впала на 89 відсотків – сьогодні вона становить 137 доларів за кіловат-годину. Прогнозують, що до 2023 року користувачі зможуть придбати електрокари за тією ж ціною, що й автівки на викопному паливі.

Ба більше, вартість деяких акумуляторів китайського виробництва впала приблизно до 100 доларів за кіловат-годину. Вважають, що ринок електричних батарей досягне такого показника до 2024 року, пише Fastcompany.

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Керівник відділу відновлюваної енергії New Energy Finance Логан Голді-Скотт вважає, що сьогодні ми можемо спостерігати дуже потужне поєднання чинників для підтримки використання електромобілів. Це пов'язано зі значним скороченням витрат за останнє десятиліття, прогнозами на наступні роки та ескалацією політичних заходів в Європі, США та Китаї.

Він також стверджує, що надалі ця тенденція буде лише набирати обертів. Крім того, протягом наступних чотирьох років "автовиробники повинні отримати можливість продавати електромобілі для масового ринку за ту ж ціну, що й автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння". Інфраструктура зарядних станцій також продовжуватиме розвиватися.

Що далі?

Вартість залишається вирішальним фактором для залучення більшого числа покупців. Звичайно, електромобілі дешевші в експлуатації, адже вони простіші в обслуговуванні, а електрика коштує менше, ніж паливо. Однак, сьогодні перед автовиробниками постає ще одне важливе завдання – надати клієнтам ширший вибір автомобілів.

Ми хотіли б бачити електромобілі-мінівени, електромобілі-пікапи, субкомпактні електромобілі й навіть електромобілі класу люкс. І ми починаємо це бачити,

– відзначає старший менеджер програми з накопичення енергії в Науково-дослідному інституті електроенергетики США Хареша Камата.

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Аналітики підсумовують, що у США транспорт визнано найбільшим джерелом викидів. Проте, може знадобитися понад десять років для того, аби повністю перейти на електромобілі.