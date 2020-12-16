На сколько подешевели батареи для электромобилей за 10 лет: отчет New Energy Finance
В 2000 году литий-ионный аккумулятор, который используется в электрокарах, стоил около 1 110 долларов за киловатт-час. За десять лет его стоимость упала на 89 процентов – сегодня она составляет 137 долларов за киловатт-час. Прогнозируют, что к 2023 году пользователи смогут приобрести электрокары по той же цене, что и автомобили на ископаемом топливе.
Более того, стоимость некоторых аккумуляторов китайского производства упала примерно до 100 долларов за киловатт-час. Считают, что рынок электрических батарей достигнет такого показателя к 2024 году, пишет Fastcompany.
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Руководитель отдела возобновляемой энергии New Energy Finance Логан Голди-Скотт считает, что сегодня мы можем наблюдать очень мощное сочетание факторов для поддержки использования электромобилей. Это связано со значительным сокращением расходов за последнее десятилетие, прогнозами на последующие годы и эскалацией политических мероприятий в Европе, США и Китае.
Что дальше?
Стоимость остается решающим фактором для привлечения большего числа покупателей. Конечно, электромобили дешевле в эксплуатации, ведь они проще в обслуживании, а электричество стоит меньше, чем топливо. Однако, сегодня перед автопроизводителями стоит еще одна важная задача – предоставить клиентам более широкий выбор автомобилей.
Мы хотели бы видеть электромобили-минивэны, электромобили-пикапы, субкомпактные электромобили и даже электромобили класса люкс. И мы начинаем это видеть,
– отмечает старший менеджер программы по накоплению энергии в Научно-исследовательском институте электроэнергетики США Хареша Камата.
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Аналитики заключают, что в США транспорт признан крупнейшим источником выбросов. Однако, может потребоваться более десяти лет для того, чтобы полностью перейти на электромобили.
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