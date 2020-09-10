Коли цінова політика електромобілів та бензинових машин зрівняється
Головний фактор, який сьогодні визначає дороговизну електромобілів, – вартість акумулятора. Продажі електромобілів останнім часом демонстрували експоненціальне зростання (можна назвати геометричною прогресією або кратним збільшенням) – саме це стало причиною значного падіння їх вартості.
Проте, масове впровадження даного виду транспорту, як і раніше, гальмує саме вища вартість, в порівнянні з автомобілями, які комплектуються двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ): бензиновими і дизельними. Так, загальна вартість володіння електромобілем здається більш приємною, але початкові вкладення дійсно відштовхують, розповідає thenextweb.
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Ціна даного компонента в середньому становить близько чверть загальної вартості транспортного засобу. Саме тому він відчутно впливає як на собівартість, так і на кінцеву ціну з "користю" виробника.
Дорогі батареї – висока вартість електромобілів
Важливо розуміти, що останнім часом ціни на акумуляторні батареї для електромобілів стрімко падають. Типовий блок для середнього транспортного засобу такого типу зберігає від 10 до 100 кВт · год електроенергії.
Наприклад, Mitsubishi i-MIEV комплектується акумуляторною батареєю на 16 кВт · год і характеризується запасом ходу до 100 кілометрів, а ось Tesla Model S може похвалитися блоком на 100 кВт · год і закономірним пробігом до 650 кілометрів на одному повному заряді.
Преміальна Tesla Model S – до 650 кілометрів без підзарядки / itc.ua
Сьогодні основне завдання виробників – знизити вартість на акумуляторні батареї спочатку до 100 доларів за кіловат-годину, а потім і до менш ніж 80 доларів за дану одиницю ємності. В цьому випадку вартість електромобіля вже повинна опуститися до меншого рівня, ніж ціна будь-якого порівнянного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, – принаймні, в теорії.
Щоб спрогнозувати те, коли відбудеться таке порівняння вартості електромобілів і автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, потрібно провести економічний аналіз моделі, що включає цілий набір змінних вартості:
- конструкція
- матеріали
- трудові ресурси
- виробничі ресурси
- потужність
- попит
У даній моделі також має бути враховано, на чому саме дослідники і виробники зосереджують свої зусилля, щоб знизити вартість акумуляторних батарей. Група з Університету Карнегі-Меллона розробила відповідну модель витрат на акумулятори, яка як раз враховує всі аспекти виробництва блоків для електромобілів.
Звичайно, вартість кожної акумуляторної батареї відчутно знижується зі збільшенням середньорічного сумарного числа виробників і вироблених компонентів. Число заводів, які спеціалізуються на акумуляторних батареях для електромобілів стрімко зростає, а ефект масштабу відчувається все більше. Це призведе до подальшого вдосконалення виробництва, новим конструктивним особливостям акумуляторів і, врешті-решт, загального зменшення витрат.
Перетин ціни електромобіля і ДВС
Щоб спрогнозувати терміни перетину вартості електромобілів і бензинових автомобілів, потрібно проаналізувати витрати на акумулятори. За попередніми оцінками, скорочення витрат на сировину збільшує продуктивність виробництва, вдосконалює всі виробничі процесори – все це разом повинно привести до зниження вартості акумуляторної батареї до 80 доларів на кожен кВт · год приблизно до 2025 року.
Акумуляторна батарея складає чверть вартості електромобіля. Блок на 100 кВт · год з ціною близько 75 доларів за кожен кВт · год наблизить транспортний засіб до кінцевої вартості в 30 тисяч доларів. Якщо це станеться, вже на даному етапі ціни на аналогічні моделі на базі двигуна внутрішнього згоряння будуть вище електромобілів.