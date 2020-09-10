Головний фактор, який сьогодні визначає дороговизну електромобілів, – вартість акумулятора. Продажі електромобілів останнім часом демонстрували експоненціальне зростання (можна назвати геометричною прогресією або кратним збільшенням) – саме це стало причиною значного падіння їх вартості.

Проте, масове впровадження даного виду транспорту, як і раніше, гальмує саме вища вартість, в порівнянні з автомобілями, які комплектуються двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ): бензиновими і дизельними. Так, загальна вартість володіння електромобілем здається більш приємною, але початкові вкладення дійсно відштовхують, розповідає thenextweb.

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Є ймовірність, що електромобілі і автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння досягнуть цінового паритету вже в найближче десятиліття. Проте, це здебільшого залежить від одного єдиного вирішального чинника – вартості акумуляторної батареї.

Ціна даного компонента в середньому становить близько чверть загальної вартості транспортного засобу. Саме тому він відчутно впливає як на собівартість, так і на кінцеву ціну з "користю" виробника.

Дорогі батареї – висока вартість електромобілів

Важливо розуміти, що останнім часом ціни на акумуляторні батареї для електромобілів стрімко падають. Типовий блок для середнього транспортного засобу такого типу зберігає від 10 до 100 кВт · год електроенергії.

Mitsubishi i-MIEV з батареєю на 16 кВт · год – до 100 км без підзарядки / wikipedia

Наприклад, Mitsubishi i-MIEV комплектується акумуляторною батареєю на 16 кВт · год і характеризується запасом ходу до 100 кілометрів, а ось Tesla Model S може похвалитися блоком на 100 кВт · год і закономірним пробігом до 650 кілометрів на одному повному заряді.

Преміальна Tesla Model S – до 650 кілометрів без підзарядки / itc.ua

У 2010 році вартість акумуляторної батареї для електромобіля становила понад 1 000 доларів за кіловат-годину – у 2019 році ця цифра впала в кілька разів: до 150 доларів за такий же обсяг. Завдання автомобільної промисловості полягає в тому, щоб визначити, яким ще чином, крім цього, можна додатково знизити вартість електромобіля.

Сьогодні основне завдання виробників – знизити вартість на акумуляторні батареї спочатку до 100 доларів за кіловат-годину, а потім і до менш ніж 80 доларів за дану одиницю ємності. В цьому випадку вартість електромобіля вже повинна опуститися до меншого рівня, ніж ціна будь-якого порівнянного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, – принаймні, в теорії.

Щоб спрогнозувати те, коли відбудеться таке порівняння вартості електромобілів і автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, потрібно провести економічний аналіз моделі, що включає цілий набір змінних вартості:

конструкція

матеріали

трудові ресурси

виробничі ресурси

потужність

попит

У даній моделі також має бути враховано, на чому саме дослідники і виробники зосереджують свої зусилля, щоб знизити вартість акумуляторних батарей. Група з Університету Карнегі-Меллона розробила відповідну модель витрат на акумулятори, яка як раз враховує всі аспекти виробництва блоків для електромобілів.

З'ясувалося, що матеріали – найбільша витратна частина в загальній вартості акумулятора, яка досягає більш ніж 50 відсотків. Тобто найбільш важливим нововведенням в структурі ціни є саме інновації, пов'язані з матеріалами в загальному і катодом зокрема. Власне, це одразу активує інтерес до ринку сировинних товарів.

Звичайно, вартість кожної акумуляторної батареї відчутно знижується зі збільшенням середньорічного сумарного числа виробників і вироблених компонентів. Число заводів, які спеціалізуються на акумуляторних батареях для електромобілів стрімко зростає, а ефект масштабу відчувається все більше. Це призведе до подальшого вдосконалення виробництва, новим конструктивним особливостям акумуляторів і, врешті-решт, загального зменшення витрат.

Перетин ціни електромобіля і ДВС

Щоб спрогнозувати терміни перетину вартості електромобілів і бензинових автомобілів, потрібно проаналізувати витрати на акумулятори. За попередніми оцінками, скорочення витрат на сировину збільшує продуктивність виробництва, вдосконалює всі виробничі процесори – все це разом повинно привести до зниження вартості акумуляторної батареї до 80 доларів на кожен кВт · год приблизно до 2025 року.

Акумуляторна батарея складає чверть вартості електромобіля. Блок на 100 кВт · год з ціною близько 75 доларів за кожен кВт · год наблизить транспортний засіб до кінцевої вартості в 30 тисяч доларів. Якщо це станеться, вже на даному етапі ціни на аналогічні моделі на базі двигуна внутрішнього згоряння будуть вище електромобілів.