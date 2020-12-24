Засновник та генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів, що у часи, коли компанія переживала кризу, він серйозно замислився про її продаж. Маск запропонував Apple придбати Tesla. Однак, голова компанії Тім Кук відмовився вислухати ділову пропозицію підприємця.

Таким чином Ілон Маск прокоментував наміри Apple випустити пасажирський безпілотний автомобіль у 2024 році, для якого розробляється "революційна технологія акумуляторних батарей". Ілон Маск підкреслив, що Apple могла придбати Tesla за десяту частину від нинішньої вартості. Про це мільярдер написав у своєму Twitter.

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Відзначимо, сьогодні ринкова капіталізація Tesla перевищує 600 мільярдів доларів. Так, Apple могла придбати компанію за 60 мільярдів доларів.

У найпохмуріші дні роботи над програмою Model 3 я звернувся до Тіма Кука, щоб обговорити можливість придбання Tesla Apple (за одну десяту її вартості на сьогодні). Він відмовився від зустрічі, – розповів підприємець.

Компанія Tesla: що потрібно знати?

Tesla представила автомобіль Model 3 в березні 2016 року.

Масовий випуск електрокара розпочався у 2017 році.

Компанії вдалося вийти на чистий прибуток у другому кварталі 2018 року.

Протягом 2020 року акції Tesla подорожчали на 630%, а засновник компанії розбагатів на 110 мільярдів доларів.

Наразі статки Ілона Маска оцінюють у 137 мільярди доларів, що дозволило йому увійти до трійки найбагатших людей світу.

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