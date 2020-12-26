Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск вважає, що створення холдингової компанії над Tesla, SpaceX, Neuralink та The Boring Company буде хорошою ідеєю.

Принаймні, так він відповів у твіттері одному з інвесторів Tesla – Дейву Лі. Той припустив, що об'єднання всіх цих компаній може поліпшити їхню ефективність.

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Лі написав, що таку холдингову компанію можна було б назвати "X". Мовляв, Ілон Маск і так вже досить давно володіє правом власності на домен "X.com".

"Пропоную створити холдингову компанію під назвою X. Місія X – забезпечити виживання людства та його прогрес. Ця компанія стане материнською для Tesla, SpaceX, Neuralink і Boring Company. Ілоне, що думаєш?", – запитав інвестор.

Good idea — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2020

Лі пояснив, що метою холдингової компанії було б не збільшення ринкової капіталізації фірм Маска, а надання йому можливості "продовжувати робити великі ставки на людство і мати час ними керувати".

"Хороша ідея", – лаконічно відповів йому мільярдер. Втім, невідомо, чи справді він серйозно сприйняв цю пропозицію.

Цікаво! Дейв Лі підкреслив, що він переконаний – "X" могла б стати найважливішим підприємством в історії людства.