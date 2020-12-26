Для виживання людства: Ілон Маск допустив об'єднання Tesla, SpaceX та інших компаній
Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск вважає, що створення холдингової компанії над Tesla, SpaceX, Neuralink та The Boring Company буде хорошою ідеєю.
Принаймні, так він відповів у твіттері одному з інвесторів Tesla – Дейву Лі. Той припустив, що об'єднання всіх цих компаній може поліпшити їхню ефективність.
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Лі написав, що таку холдингову компанію можна було б назвати "X". Мовляв, Ілон Маск і так вже досить давно володіє правом власності на домен "X.com".
"Пропоную створити холдингову компанію під назвою X. Місія X – забезпечити виживання людства та його прогрес. Ця компанія стане материнською для Tesla, SpaceX, Neuralink і Boring Company. Ілоне, що думаєш?", – запитав інвестор.
Лі пояснив, що метою холдингової компанії було б не збільшення ринкової капіталізації фірм Маска, а надання йому можливості "продовжувати робити великі ставки на людство і мати час ними керувати".
"Хороша ідея", – лаконічно відповів йому мільярдер. Втім, невідомо, чи справді він серйозно сприйняв цю пропозицію.
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