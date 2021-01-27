Створили кнопки для ліфта, яких не треба торкатися: як це працює – відео

Дизайнерська студія Stuck Design, яка базується у Сінгапурі, створює безконтактні кнопки для ліфта. Ця розробка є особливо актуальною на тлі пандемії COVID-19.

Джерело: дизайн-студія Stuck Design

Наразі розробники представили лише прототип винаходу. Адже технологія все ще проходить усі необхідні випробування.

Зверніть увагу Перша у світі: австралійці розробили унікальну домашню батарею на водні

Як це працює? Коли палець наближається до безконтактної кнопки, аби обрати потрібний поверх, вона, як і традиційні кнопки, реагує на рух. Проте робить це завдяки сенсорним датчикам.

Вони натомість розуміють, куди саме вказує палець. Кнопка сама "продавлюється" всередину та "виштовхується" назад. Людині не потрібно торкатися до поверхонь.

Безконтактну кнопку для ліфта тестують у Сінгапурі: дивіться відео

У Stuck Design також запевнили, що згодом кнопка зможе розпізнавати й інші жести. Це дозволить використовувати технологію Kinetic Touchless також й в інших сферах.

Винаходи, корисні під час COVID-19