Так, ціна залежить від кількості викидів CO2 при виробництві та доставці. Чим більше викидів – тим дорожчий товар, пише CNN.

Загальновідомо, що етикетки продуктів харчування надають детальну інформацію про те, наскільки корисний чи шкідливий для нас продукт. Але ми не знаємо, як той чи інший продукт впливає на планету. Сьогодні дедалі більше брендів маркують свою продукцію, щоб продемонструвати вплив на клімат.

Мета

Кліматичний магазин – це частина нової екологічної ініціатіви бренду Felix. Компанія також запустила лінійку готової вегетаріанської їжі – пюре, джемів і соусів для салатів. На усіх товарах є маркування, що вказує на вуглецевий вплив продукту. Ідея проєкту полягає в тому, щоб продемонструвати, наскільки легко зробити вибір на користь довкілля, коли товари чітко маркуються. Магазин The Climate Store запровадив власну валюту з вуглецевим еквівалентом – CO2e. Кожен покупець отримав бюджет, щоб придбати продовольчі товари на тиждень. Покупці у магазині Felix платили за продукти за допомогою "еквівалента вуглекислого газу" CO2e

Ми знаємо, що одні цифри не мають сенсу для споживачів. Щоб надати значення цифрам, ми створили кліматичну шкалу, яка чітко показує поточне середнє значення і який кліматичний вплив є низьким, – говорить менеджер з маркетингу компанії Felix Томас Сьоберг.

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Додамо, опитування, проведене організацією Carbon Trust, яка засвідчує вуглецевий вплив різних продуктів, встановило: дві третини споживачів у Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Великобританії та США підтримують маркування вуглецю на продуктах. Однак жоден уряд ще не затвердив маркування законодавчою вимогою.