Так, цена зависит от количества выбросов CO2 при производстве и доставке. Чем больше выбросов – тем дороже товар, пишет CNN.

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Общеизвестно, что этикетки продуктов питания предоставляют подробную информацию о том, насколько полезен или вреден для нас продукт. Но мы не знаем, как тот или иной продукт влияет на планету. Сегодня все больше брендов маркируют свою продукцию, чтобы продемонстрировать влияние на климат.

Цель

Климатический магазин – это часть новой экологической инициативой бренда Felix. Компания также запустила линейку готовой вегетарианской пищи – пюре, джемов и соусов для салатов. На всех товарах есть маркировка, указывающая на углеродное влияние продукта.

Идея проекта заключается в том, чтобы продемонстрировать, насколько легко сделать выбор в пользу окружающей среды, когда товары четко маркируются. Магазин The Climate Store ввел собственную валюту с углеродным эквивалентом – CO2e. Каждый покупатель получил бюджет, чтобы приобрести продовольственные товары на неделю.