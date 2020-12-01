Національна мережа автозаправних станцій WOG представила проєкт з переробки кавової гущі на сучасне органічне добриво – біогумус. Компанія впроваджуватиме ініціативу на базі власної ЕКО-платформи "До природи з добром".

Партнером ініціативи стала луцька компанія "Пастернак", яка з 2017 року виробляє біодобрива на власній базі, повідомляє пресслужба компанії.

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Наразі компанія збирає відпрацьовану кавову гущу на п’яти АЗК у Луцьку. Автори проєкту мають намір розширити його географічні кордони.

Як це працює?

Використану кавову гущу переробляють на біогумус шляхом використання каліфорнійського черв'яка. Він доволі популярний у сільському господарстві, адже має здатність швидко перетворювати органічний матеріал на компост, багатий на діатомові водорості. Каліфорнійський хробак їсть усе, а натомість виробляє корисний біогумус.

Біогумус Це висококонцентроване органічне добриво, що містить у своєму складі унікальний комплекс ґрунтових мікроорганізмів, вітаміни та біологічно активні ферменти, що стимулюють ріст і розвиток рослин. Його використовують для підгодівлі квітів, фруктових дерев, овочів і газонів. Добриво збільшує врожайність на 30-40 відсотків.

Так, в основну суміш відходів додають до 10 відсотків кавової гущі. Вражає, що за один рік 2 000 черв'яків переробляють в середньому 1 тонну відходів та продукують 500 л біогумусу.

Чому це важливо?

У компанії зазначають, що наразі у сільському господарстві найчастіше використовують мінеральні добрива та підживки, які згубно впливають на здоров’я людини, довкілля та руйнують родючість ґрунту. Очікують, що незабаром кількість органічних добрив на ринку зросте, а їх ціна зрівняється з вартістю мінеральних добрив. Внаслідок популяризації біогумусу овочі, фрукти та ягоди стануть насправді екологічно чистими продуктами, а ґрунти збережуть свою родючість.

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WOG та захист довкілля: що відомо?

Відзначимо, на 34 столичних АЗК WOG встановлені баки для сортування побутових відходів. У межах ЕКО-платформи "До природи з добром" WOG спільно з українською компанією Blue Ocean Solutions запустила два проєкти: