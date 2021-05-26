Про це у Києві говорили учасники енергетичного ринку України під час круглого столу в рамках First Energy Storage Day , присвяченого запуску компанією ДТЕК першої в Україні промислової літій-іонної системи накопичення енергії. Її потужність становить 1 МВт, а ємність – 2,25 мегават-година .

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В обговоренні брали участь:

генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

член НКРЕКУ Дмитро Коваленко

заступник міністра енергетики України Максим Немчинов

г лава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко

старший радник з питань енергетики USAID Шукру Богута.



Зустріч учасників енергетичного ринку України / Фото Пресслужба

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час вступного слова заявив, що запуск батареї – це пілотний проєкт ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ на різних сегментах енергетичного ринку країни. Він став можливий завдяки міжнародному партнерству і співробітництву ДТЕК із провідними світовими компаніями, які займаються виробництвом систем накопичення енергії, – Honeywell і SunGrid. За словами Тімченка, перша промислова система накопичення енергії дасть старт для виведення енергетики України на новий технологічний рівень і наблизить синхронізацію нашої країни з європейською енергетичною системою ENTSO-E.

"Ми голосно говоримо про те, що переходимо до поновлюваних джерел енергії і, звичайно ж, для нашої енергосистеми ставити амбітні плани з розвитку ВДЕ неможливо без таких же амбітних планів побудови систем, які покращують гнучкість нашої енергосистеми, дозволяють управляти тим обсягом виробництва електроенергії з вітру і сонця, які сьогодні відбуваються. Запуск батареї промислових масштабів – це не експеримент одного дня, а безумовно подія, без якої неможливо говорити про майбутнє енергетики", – прокоментував Максим Тімченко.

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Energy Storage необхідне законодавство

Максим Тімченко зазначив, що ДТЕК не зупиниться на батарейці в 1 МВт, в плані – 50 МВт. Але для прискорення енергетичної трансформації України зусиль однієї компанії недостатньо , необхідно сприяння всіх гравців ринку і держави в тому числі.

"Цей пілотний проєкт дозволить нам випробувати технологічну схему і технічні параметри, і тут я повністю покладаюся на наших колег і колег з Укренерго, які дозволять розв'язати це питання. Другий і третій момент – регуляторний і економічний, які вимагають серйозної уваги і роботи. Сьогодні, маючи цю СНЕ, ми не зовсім вписуємося в регуляторне поле, яке визначає два суб'єкти ринку: це той, хто виробляє електроенергію і той, хто споживає. Нам потрібно визначити, що таке система накопичення енергії в нашому регуляторному полі. І економічна – це створення ринку і того сегмента ринку, який готовий приймати цю послугу і платити справедливу ринкову ціну за цю послугу", – пояснив Максим Тімченко.

Він також зазначив, що ДТЕК інвестував в проєкт гроші, не до кінця розуміючи його фінансову складову, але в той же час прекрасно розуміючи, що це інвестиції в майбутнє і що такі системи необхідні країні.

Я сподіваюся, що ми зможемо знайти правильний баланс і в регуляторному полі, і в економіці цього проєкту, який дасть імпульс іншим гравцям заходити на ринок і далі будувати і масштабувати цей проєкт. Ми повністю відкриті для наших партнерів, для колег. Ми не бачимо тут якоїсь конкуренції, не хочемо залишати пілотний проєкт всередині нашої компанії. Це якраз ті перші кроки, які ми робимо заради не тільки майбутнього ДТЕК і майбутнього ДТЕК Енерго, це наш внесок у майбутнє енергосистеми, – наголосив Максим Тімченко.



Продукція компанії ДТЕК в Україні / Фото Пресслужба

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов підтвердив, що сьогодні на ринку енергетики України робота такої батарейки дійсно не є регульованою і яким чином подібні накопичувачі будуть використовуватися в Україні, до кінця не зрозуміло.

"Я повинен зізнатися, що в українському законодавстві немає визначення таких систем заощадження і накопичення енергії. У нас є "споживач" і "виробник". Але "накопичувача", з точки зору визначення, немає. Саме за такими системами майбутнє з точки зору частотного регулювання, з точки зору балансування, роботи з піковими навантаженнями. Вони дуже потрібні нашій енергосистемі", – заявив Максим Немчинов.

За його словами, реалізація таких проєктів абсолютно вписується в модель, бачення і політику, яка сьогодні формується не тільки в Міністерстві енергетики, а й в Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Це наше майбутнє, і ми повинні турбуватися про екологію, здоров'я наших дітей. Відповідно такі проєкти дозволяють нам розраховувати на те, що у нас є перспектива і шанс вплинути на ті зміни клімату, які відбуваються,

– додав Максим Немчинов.

Глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підтримав колег і зазначив, що учасники дискусії повинні зі свого боку зробити все необхідне для того, щоб в Україні були створені відповідні умови для роботи таких систем, як батарейка ДТЕК.

"При цьому ми також повинні зрозуміти, що трансформація енергетичного сектора повинна приводити не тільки до декарбонізації, але і до здешевлення кВт, який ми споживаємо. Це не просте завдання, але ми повинні знайти такі регуляторні рамки, такі стимули, які зможуть нас привести до того, що інвестувати в систему накопичення буде економічно вигідно", – сказав Кудрицький.

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Член НКРЕКУ Дмитро Коваленко під час дискусії повідомив, що 15 травня був введений в дію закон про сертифікацію НЕК "Укренерго" та сформовано поняття системи накопичення енергії.

Тепер всередині нашої організації і серед інших учасників ринку, ми можемо обговорити цей поки невеликий крок і як це може перерости в можливості для трансформації енергосистеми України. Спільними зусиллями, включаючи зусилля компанії ДТЕК, ми підготували наші пропозиції по нормативно-правовій базі і певні процедурні документи. Залишилося зробити, напевно, останній поштовх – прийняти відповідний закон. Ми не можемо розвиватися у відриві від усього світу, – наголосив Дмитро Коваленко.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час круглого столу зазначив, що запуск батарейки компанією ДТЕК – це не просто питання, що стосується енергетики, це питання, яке стосується розвитку структурних змін всієї економіки України. Без забезпечення якісних елементів до зеленого переходу, вважає Омельченко, Україна не зможе конкурувати ні в металургії, ні в сільському господарстві, ні в інших галузях. І зміна тільки законодавчої бази недостатньо, необхідні системні і комплексні підходи.

"У нас є деякі серйозні перекоси на самому ринку. Ми вже бачимо, що навіть традиційної генерації дуже складно виживати в таких умовах, коли ринкова модель не є досконалою. Я думаю, що потрібний комплекс заходів, вдосконалення існуючої ринкової моделі і створення стимулів для того, щоб Energy Storage перейшов від мрії до реального комерційного проєкту, щоб це все могло розвиватися і дозволити Україні увійти в клуб європейських держав, які незабаром зможуть досягти цілей кліматичної нейтральності. Я знаю, що компанія ДТЕК також поставила перед собою дуже амбітну мету – домогтися кліматичної нейтральності до 2040 року. Тому я хотів би побажати компанії досягти цієї мети. Але домогтися цього однієї компанії буде дуже складно. У цьому процесі необхідна підтримка на вищому політичному рівні – підтримка не тільки НКРЕКУ, але також наших законодавців, Кабінету Міністрів. Це наше спільне завдання", – сказав Володимир Омельченко.

Energy Storage: енергетична безпека України

Володимир Кудрицький вважає, що система накопичення енергії є ключем до ефективної трансформації енергетичного характеру.

"Багато хто з вас чули про думку кількох футурологів, які говорять, що скоро енергія буде грошима, все буде зводитися до наявності більшої чи меншої кількості енергії. Тому, в принципі, такі системи накопичення наближають нас до цього футуристичному майбутньому. Саме тому мені здається, що сьогоднішній захід є настільки важливим. Це дійсно наш перший крок до цієї трансформації, яка буде відбуватися незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Завдання нашої країни – стати лідерами в цій галузі, а не пасти задніх", – підкреслив Володимир Кудрицький.

Він заявив, що в 2023 році відбудеться об'єднання української і європейської енергосистем і Україна зможемо згенерувати і експортувати більшу кількість електроенергії. Це, за словами Кудрицького, дозволить забезпечити українського споживача більш конкурентними цінами і гнучким графіком споживання, що в підсумку зробить нашу економіку більш конкурентоспроможною.

Питання Energy Storage не так пов'язаний із синхронізацією, скільки життям після неї. І тут, звичайно ж, ця технологія і цей вид учасника ринку, який тільки з'явився у нас сьогодні, є вирішальним, – зазначив Володимир Кудрицький.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час дискусії заявив, що якщо Україна і фізично, і регуляторно, і економічно стане частиною європейського енергетичного ринку, то це може дати імпульс величезної трансформації в цілому економіки держави.

"Бути на ринку енергетики Європи – це ставити амбітні цілі щодо декарбонізації. І звичайно ж, ці амбітні цілі в рамках держави неможливо реалізувати без активного розвитку зеленої генерації. У нас був досить хороший ривок у розвитку та побудові сонячних, вітрових електростанцій останні 3 роки. Я переконаний, що необхідно продовжувати в цих же темпах. Завдання уряду на сьогоднішній момент – скласти правильну збалансовану схему підтримки і просування зеленої генерації і при цьому не посилати негативні сигнали компаніям, які вже сьогодні інвестували в зелену генерацію. Тут потрібен збалансований підхід", – розповів Максим Тімченко.

Сьогодні з тим природним ресурсом Україна цілком може заявити про себе як про лідера декарбонізації Східної Європи. Технології та досвід, які ми вже придбали в ДТЕК, системи зберігання енергії, які, цілком можуть бути масштабовані в найближчі роки, – це все приклад того, що Україні пора зайняти лідируюче місце в глобальних процесах декарбонізації. ДТЕК приємно бути одним з новаторів, двигуном цього процесу.