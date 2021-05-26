Об этом в Киеве говорили участники энергетического рынка Украины во время круглого стола в рамках First Energy Storage Day, посвященного запуску компанией ДТЭК первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 мегаватт-час.

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В дискуссии участвовали:

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко

заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов

глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

старший советник по вопросам энергетики USAID Шукру Богут.



Встреча участников энергетического рынка Украины / Фото Пресс-служба

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время вступительного слова заявил, что запуск батареи – это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ на различных сегментах энергетического рынка страны. Он стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии, – Honeywell и SunGrid. По словам Тимченко, первая промышленная система накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит синхронизацию нашей страны с европейской энергетической системой ENTSO-E.

"Мы громко говорим о том, что переходим к возобновляемым источникам энергии и, конечно же, для нашей энергосистемы ставить амбициозные планы по развитию ВИЭ невозможно без таких же амбициозных планов построения систем, которые улучшают гибкость нашей энергосистемы, позволяют управлять тем объёмом производства электроэнергии из ветра и солнца, которые сегодня происходят. Запуск батареи промышленных масштабов – это не эксперимент одного дня, а безусловное обстоятельство, без которого невозможно говорить о будущем энергетике", – прокомментировал Максим Тимченко.

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Максим Тимченко отметил, что ДТЭК не остановится на батарейке в 1 МВт, в плане – 50 МВт. Но для ускорения энергетической трансформации Украины усилий одной компании недостаточно, необходимо содействие всех игроков рынка и государства в том числе.

"Этот пилотный проект позволит нам опробовать технологическую схему и технические параметры, и здесь я полностью полагаюсь на наших коллег и коллег из Укрэнерго, которые позволят решить этот вопрос. Второй и третий момент – регуляторный и экономический, которые требуют серьезного внимания и работы. Сегодня, имея эту СНЭ, мы не совсем вписываемся в регуляторное поле, которое определяет два субъекта рынка: это тот, кто производит электроэнергию и тот, кто потребляет. Нам нужно определить, что такое система накопления энергии в нашем регуляторном поле. И экономическая – это создание рынка и того сегмента рынка, который готов принимать эту услугу и платить справедливую рыночную цену за эту услугу", – сказал Максим Тимченко.

Он также отметил, что ДТЭК инвестировал в проект деньги, не до конца понимая его финансовую составляющую, но в то же время прекрасно понимая, что это инвестиции в будущее и что такие системы необходимы стране.

Я надеюсь, что мы сможем нащупать правильный баланс и в регуляторном поле, и в экономике этого проекта, который даст импульс другим игрокам заходить на рынок и дальше строить и масштабировать этот проект. Мы полностью открыты для наших партнеров, для коллег. Мы не видим здесь какую-то конкуренцию, не хотим оставлять пилотный проект внутри нашей компании. Это как раз те первые шаги, которые мы делаем ради не только будущего ДТЭК и будущего ДТЭК Энерго, это наш вклад в будущее энергосистемы, – отметил Максим Тимченко.



Продукция компании ДТЭК в Украине / Фото Прес-служба

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов подтвердил, что сегодня на рынке энергетики Украины работа такой батарейки действительно не является регулированной и каким образом подобные накопители будут использоваться в Украине, до конца неясно.

"Я должен признаться, что в украинском законодательстве нет определения таких систем сбережения и накопления энергии. У нас есть "потребитель" и "производитель". Но "накопителя", с точки зрения определения, нет. Но именно за такими системами будущее с точки зрения частотного регулирования, с точки зрения балансирования, работы с пиковыми нагрузками. Они очень нужны нашей энергосистеме", – заявил Максим Немчинов.

По его словам, реализация таких проектов абсолютно вписывается в модель, видение и политику, которая сегодня формируется не только в Министерстве энергетики, а и в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Это наше будущее, и мы должны беспокоиться об экологии, здоровье наших детей. Соответственно, такие проекты позволяют нам рассчитывать на то, что у нас есть перспектива и шанс повлиять на те изменения климата, которые происходят,

– добавил Максим Немчинов.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий поддержал коллег и отметил, что участники дискуссии должны со своей стороны сделать все необходимое для того, чтобы в Украине были созданы соответствующие условия для работы таких систем, как батарейка ДТЭК.

"При этом мы также должны понять, что трансформация энергетического сектора должна приводить не только к декарбонизации, но и к удешевлению КВт, который мы потребляем. Это не простая задача, но мы должны найти такие регуляторные рамки, такие стимулы, которые смогут нас привести к тому, что инвестировать в систему накопления будет экономически выгодно", – сказал Владимир Кудрицкий.

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Член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время дискуссии сообщил, что 15 мая был введен в действие закон о сертификации НЭК "Укрэнерго" и сформировано понятие системы накопления энергии.

Теперь, внутри нашей организации и среди других участников рынка, мы можем обсудить этот, пока небольшой, шаг и как это может перерасти в возможности для трансформации энергосистемы Украины. Общими усилиями, включая усилия компании ДТЭК, мы подготовили наши предложения по нормативно-правовой базе и определенные процедурные документы. Осталось сделать, наверное, последний толчок – принять соответствующий закон. Мы не можем развиваться в отрыве от всего мира, – отметил Дмитрий Коваленко.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время круглого стола отметил, что запуск батарейки компанией ДТЭК – это не просто вопрос, касающийся энергетики, это вопрос, который касается развития структурных изменений всей экономики Украины. Без обеспечения качественных элементов к зеленому переходу, считает Омельченко, Украина не сможет конкурировать ни в металлургии, ни в сельском хозяйстве, ни в других отраслях. И изменение только законодательной базы недостаточно, необходимы системные и комплексные подходы.

"У нас есть некоторые серьезные перекосы на самом рынке. Мы уже видим, что даже традиционной генерации очень сложно выживать в таких условиях, когда рыночная модель не является совершенной. Я думаю, что нужен комплекс мероприятий, усовершенствование существующей рыночной модели и создание стимулов для того, чтобы energy storage перешел от мечты к реальному коммерческому проекту, чтобы это все могло развиваться и позволить Украине войти в клуб европейских государств, которые вскоре смогут достичь целей климатической нейтральности. Я знаю, что компания ДТЭК также поставила перед собой очень амбициозную цель – добиться климатической нейтральности к 2040 году. Поэтому я хотел бы пожелать компании достичь этой цели. Но добиться этого одной компании будет очень сложно. В этом процессе необходима поддержка на высшем политическом уровне – поддержка не только НКРЭКУ, но также наших законодателей, Кабинета Министров. Это наша общая задача", – сказал Омельченко.

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Владимир Кудрицкий считает, что система накопления энергии является ключом к эффективной трансформации энергетического характера.

"Многие из вас слышали о мнении нескольких футурологов, которые говорят, что скоро энергия будет деньгами, все будет сводиться к наличию большего или меньшего количества энергии. Поэтому, в принципе, такие системы накопления приближают нас к этому футуристическому будущему. Именно поэтому мне кажется, что сегодняшнее мероприятие является настолько важным. Это действительно наш первый шаг к этой трансформации, которая будет происходить независимо от того, хотим мы этого или нет. Задача нашей страны – стать лидерами в этой отрасли, а не пасти задних", – подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Он заявил, что в 2023 году произойдет объединение украинской и европейской энергосистем и Украина сможем сгенерировать и экспортировать большее количество электроэнергии. Это, по словам Кудрицкого, позволит обеспечить украинского потребителя более конкурентными ценами и гибким графиком потребления, что в итоге сделает нашу экономику более конкурентоспособной.

Вопрос Energy Storage не столько связан с синхронизацией, сколько жизнью после нее. И здесь, конечно же, эта технология и этот вид участника рынка, который только появился у нас сегодня, является решающим,

– отметил Владимир Кудрицкий.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время дискуссии заявил, что если Украина и физически, и регуляторно, и экономически станет частью европейского энергетического рынка, то это может дать импульс огромной трансформации в целом экономики государства.

"Быть на рынке энергетики Европы – это ставить амбициозные цели по декарбонизации. И конечно же, эти амбициозные цели в рамках государства невозможно реализовать без активного развития зеленой генерации. У нас был достаточно хороший рывок в развитии и построении солнечных, ветроэлектростанций последние три года. Я убежден, что необходимо продолжать в этих же темпах. Задача правительства на сегодняшний момент – составить правильную сбалансированную схему поддержки и продвижения зелёной генерации и при этом не посылать негативные сигналы компаниям, которые уже сегодня инвестировали в зеленую генерацию. Здесь нужен сбалансированный подход", – рассказал Максим Тимченко.

Сегодня с тем природным ресурсом Украины вполне может заявить о себе как о лидере декарбонизации Восточной Европы. Технологии и опыт, которые мы уже приобрели в ДТЭК, системы хранения энергии, которые, вполне могут быть масштабируемые в ближайшие годы, – это все пример того, что Украина пора занять лидирующее место в глобальных процессах декарбонизации. ДТЭК приятно быть одним из новаторов, двигателем этого процесса.

"Я думаю, что система хранения энергии, которая, я надеюсь, будет масштабироваться, даст новый импульс развитию зеленой генерации и интеграции нашей страны в Европейский Союз. Мы перестроим свою энергосистему, свою отрасль. Нам и нашей чистой электроэнергии будут рады, и каждый украинец почувствует, что те трансформации, которые мы сделали в энергетической отрасли, трансформировали и экономику, и жизнь как членов европейской семьи", – подытожил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.