Про це в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" говорили представники Міністерства цифрової трансформації та найбільших ІТ бізнесів в Україні. Компанію ДТЕК на спеціальній дискусійній сесії "Цифровий потенціал України" представляв Дмитро Осика, директор з інформаційних технологій.

Не пропустіть Спільне технологічне та відповідальне майбутнє: Global Technology Governance Summit 2021

Учасники Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" / Фото ДТЕК

"Ми бачимо величезний ІТ потенціал в енергетиці. Світ не стоїть на місці і енергетика теж змінюється, стає все більше ІТ/DX-залежною. Ми в ДТЕК активно розвиваємо та інвестуємо в цифровізацію української енергетики, активно залучаємо нові цифрові технології і рішення в компанію, розвиваємо як внутрішню цифрову експертизу і десь також конкуруємо за ІТ таланти на ринку, але також і працюємо над формуванням і розвитком екосистеми партнерів. Ми бачимо переваги в колаборації та співпраці in-house і outsource експертизи", – говорить Дмитро Осика.



Директор з IT ДТЕК Дмитро Осика / Фото ДТЕК

ДТЕК почав свою цифрову трансформацію на початку 2019 року з проєктів першої хвилі (продукти і рішення для шахт, ТЕС, мереж, логістики та HR), минулого року до них додалася друга хвиля (закупівлі, родовище, аналітика та офіс). Зараз програма MODUS, яка координує цифрову трансформацію ДТЕК, запускає проєкти третьої хвилі (відновлювальні джерела енергії, клієнтський сервіс). Станом на початок 2021 року тільки економічний ефект від проєктів цифрової трансформації склав понад 320 мільйонів гривень.

За словами Дмитра, його команді часто доводиться бути першопрохідцями у розробці рішень для цифрової енергетики. "Ми вже побудували найглибшу підземну бездротову інфраструктуру зв'язку в шахті, першу підземну цифрову систему позиціонування, мобільні рішення для ремонтних і обхідних бригад, цифровий двійник родовища і т.д. Всіх цих рішень не було готових на ринку, а іноді і доступної експертизи. З цієї точки зору ДТЕК можна вважати інвестором в цифровий потенціал України: ми допомагаємо з'являтися рішенням, яких раніше не було в галузі і в країні, залучаємо нову експертизу. Упевнений, що наші рішення у майбутньому стануть корисними і в інших галузях", – пояснив він.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України (зліва) та директор IT ДТЕК Дмитро Осика / Фото ДТЕК

Гравців на українському ІТ ринку ставатиме більше, адже енергетика не єдина галузь, яка трансформується. Цифрові та ІТ рішення так чи інакше будуть використовувати всі: інакше просто неможливо досягти успіху в VUCA-світі.

У ДТЕК ми бачимо Україну не просто ІТ-хабом для Америки, Європи, зовнішнього світу, але драйвером в розробці нових технологічних рішень та інноваційних продуктів, які приносили б користь та цінність різним бізнесам і галузям, в Україні зокрема. Ми бачимо потенціал для ІТ на внутрішньому ринку, тож зі свого боку будемо всіляко підтримувати рішення, які допомагають Україні розвивати національну цифрову економіку і трансформацію галузей,

– підкреслив директор з ІТ ДТЕК.

Учасники Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" / Фото ДТЕК

Повна трансляція Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" доступна за посиланням.