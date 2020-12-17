Україна має всі шанси стати лідером декарбонізації в Східній Європі. Для цього необхідно завершити реформу енергетичного сектора, а також створити стабільне і прозоре регуляторне середовище, яке зробить українську енергетику привабливою для інвестицій.

Про це сказав Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, виступаючи під час американо-української бізнес конференції "Україна у Вашингтоні та за його межами: розвиток і партнерство через інновації та реформи".

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Україна здатна стати лідером по декарбонізації в Східній Європі та ДТЕК готовий підтримати рух країни в цьому напрямку. Ми поставили собі амбітну мету стати вуглецево-нейтральною компанією до 2040 року. Наша країна має великий потенціал для розвитку відновлюваних джерел енергії: сприятливий клімат, висококваліфікованих фахівців, а також багатий досвід успішно реалізованих проєктів,

– сказав Максим Тімченко.

Однак, для цього влада повинна відмовитися від ручного управління енергетикою, дозволити ринковим механізмам працювати в повну силу на вільному конкурентному ринку електроенергії та результат не змусить себе чекати.

Які перешкоди?

За його словами, перешкоди на шляху до Зеленого переходу можна розділити на технічні та економічні. Технічні перешкоди можна подолати шляхом інновацій і сучасних технологій. Наприклад, поновлювані джерела енергії обмежені нестачею маневрових потужностей, але сьогодні це питання можуть вирішити високоманеврові двигуни, газотурбінні установки, малі модульні ядерні реактори та системи зберігання енергії.

Він нагадав, що ДТЕК разом з американською компанією Honeywell будує першу промислову систему зберігання енергії в Україні, яка буде встановлена на початку 2021 року.

Водночас завершення реформ в енергетиці й подолання економічних перешкод, на думку Генерального директора ДТЕК, вимагає політичної волі та відданості керівництва країни ринковому курсу економічного розвитку, а також вирішення проблеми державної заборгованості перед інвесторами й виробниками відновлюваної енергії.

Інноваційні рішення та технології

Директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе під час свого виступу підкреслив, що компанія постійно впроваджує інноваційні рішення та технології для підвищення рівня безпеки, надійності, екологічності та ефективності енергетичної галузі України. Він зазначив, що одним із пріоритетів для компанії сьогодні є розвиток водневих технологій, які здатні відкрити як світу, так і Україні можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також для побудови нової сучасної індустрії й створення додаткових робочих місць.

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Він також нагадав, що ДТЕК став першою індустріальною компанією в Україні, яка стала членом Європейської водневої асоціації.

Сьогодні воднева технологія тільки вступає в етап масового застосування, тому зараз немає готових сценаріїв розвитку, адже всі експериментують, вчаться, і Україна в тому числі. Але очевидним залишається те, що розвиток водневих технологій сприятиме декарбонізації енергоємних галузей і їх майбутньому конкурентному позиціонуванню при переході до нейтральної вуглецевої економіки,

– підкреслив директор з інновацій ДТЕК.