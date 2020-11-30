ДТЕК Нафтогаз увійшов в топ-25 інноваційних компаній України за версією журналу "Власть денег". Таку оцінку компанія отримала завдяки системній роботі з впровадження сучасних технологій, які допомагають підвищити ефективність розробки родовищ і збільшити видобуток газу.

За допомогою інноваційних технологій будівництва свердловин ДТЕК Нафтогаз став лідером глибокого буріння в Україні. Так, за 2014-2020 рр. компанія побудувала 23 свердловини глибиною понад 5,4 тисячі метрів, серед яких – найглибша експлуатаційна свердловина в Європі (6 750 метрів). Тепер компанія хоче масштабувати цей досвід і планує буріння на глибину понад 7 тисяч метрів.

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Інноваційні технології в ДТЕК Нафтогаз / Фото ДТЕК

Серед інших інноваційних проєктів компанії – застосування сучасних методів геологічного вивчення надр, зокрема створення постійно діючих 3D-моделей. Для стабілізації видобутку газу на зрілих родовищах було введено в експлуатацію повністю автоматизовану пропаново-холодильну установку та дотискні компресорні станції.

Крім того, ДТЕК Нафтогаз – єдина компанія в газовидобувній галузі України, яка сформувала Технологічний центр для системного моніторингу, адаптації та впровадження інновацій. Наступний крок – створення Нафтогазового технологічного хаба ДТЕК, за допомогою якого компанія планує залучити в Україну раніше недоступні технології, налагодити міжнародні партнерства з найбільшими компаніями та активізувати науково-технічний потенціал країни.

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Як відзначають укладачі рейтингу, головним критерієм при відборі була не тільки наявність інноваційних планів на майбутнє, але і вже успішно реалізовані інновації у виробничих технологіях, продукції або послугах. Також враховувалися такі фактори: роль компанії в житті країни, обсяг інвестицій в інноваційні проєкти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення впроваджених інновацій для зміцнення економічного й технологічного потенціалу та міжнародного авторитету України.