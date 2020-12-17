Украина имеет все шансы стать лидером декарбонизации в Восточной Европе. Для этого необходимо завершить реформу энергетического сектора, а также создать стабильную и прозрачную регуляторную среду, которая сделает украинскую энергетику привлекательной для инвестиций.

Об этом сказал Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, выступая в ходе американо-украинской бизнес конференции "Украина в Вашингтоне и за его пределами: развитие и партнерство через инновации и реформы".

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Украина способна стать лидером по декарбонизации в Восточной Европе и ДТЭК готов поддержать движение страны в этом направлении. Мы поставили себе амбициозную цель стать углеродно-нейтральной компанией до 2040 года. Наша страна имеет большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии: благоприятный климат, высококвалифицированных специалистов, а также богатый опыт успешно реализованных проектов,

– сказал Максим Тимченко.

Однако, власть должна отказаться от ручного управления энергетикой, позволить рыночным механизмам работать в полную силу на свободном конкурентном рынке электроэнергии и результат не заставит себя ждать.

Какие препятствия?

По его словам, препятствия на пути к Зеленому переходу можно разделить на технические и экономические. Технические препятствия можно преодолеть за счет инноваций и современных технологий. Например, возобновляемые источники энергии ограничены нехваткой маневренных мощностей, но сегодня этот вопрос могут решить высокоманевренные двигатели, газотурбинные установки, малые модульные ядерные реакторы и системы хранения энергии.

Он напомнил, что ДТЭК вместе с американской компанией Honeywell строит первую промышленную систему хранения энергии в Украине, которая будет установлена в начале 2021 года.

В то же время, завершение реформ в энергетике и преодоление экономических препятствий, по мнению Генерального директора ДТЭК, требует политической воли и приверженности руководства страны рыночному курсу экономического развития, а также решения проблемы государственной задолженности перед инвесторами и производителями возобновляемой энергии.

Инновационные решения и технологии

Директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе в ходе своего выступления подчеркнул, что компания постоянно внедряет инновационные решения и технологии для повышения уровня безопасности, надежности, экологичности и эффективности энергетической отрасли Украины. Он отметил, что одним из приоритетов для компании на сегодняшний день является развитие водородных технологий, которые способны открыть как миру, так и Украине возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения новой современной индустрии и создания дополнительных рабочих мест.

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Он также напомнил, что ДТЭК стал первой индустриальной компанией в Украине, которая стала членом Европейской водородной ассоциации.

Сегодня водородная технология только вступает в этап массового применения, поэтому сейчас нет готовых сценариев развития, ведь все экспериментируют, учатся, и Украина в том числе. Но очевидным остается то, что развитие водородных технологий будет способствовать декарбонизации энергоемких отраслей и их будущему конкурентному позиционированию при переходе к нейтральной углеродной экономике,

– подчеркнул директор по инновациям ДТЭК.