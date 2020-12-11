Компанія ДТЕК взяла участь у першому Німецько-Українському енергетичному дні, під час якого представила своє бачення перспектив розвитку водневих технологій в Україні.

На думку Chief technology officer ДТЕК Філіпа Лекебуша, який взяв участь у заході, енергетичне партнерство повинне стати основою співпраці для подальшого сталого розвитку українського енергетичного сектору та його інтеграції в європейські ринки.

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Чому це важливо?

Як інноваційний лідер у галузі енергетики, ДТЕК підтримує цілі сталого розвитку ООН, що підтверджується нашим прагненням стати вуглецево-нейтральною компанією вже у 2040 році. Ми раді зробити свій внесок у німецько-українське енергетичне партнерство завдяки нашим ноу-хау у сфері вугільної трансформації, відновлюваної енергетики та енергоефективності, а також водню,

– сказав СTO ДТЕК Філіп Лекебуш.

У свою чергу, директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе зазначає, що розвиток водневих технологій сприятиме декарбонізації енергоємних галузей та їхньому майбутньому конкурентному позиціонуванню під час переходу до нейтральної вуглецевої економіки.

"ДТЕК пропонує запровадити місцевий пілотний проєкт з водню, який буде діяти як каталізатор для поступового розвитку сектору та пришвидшить впровадження необхідних регуляторних, технічних, комерційних та логістичних заходів, необхідних для старту галузі", – розповідає Емануеле Вольпе.

Нагадаємо, що ДТЕК став першою компанією в Україні, яка увійшла до Асоціації Hydrogen Europe, що об'єднує лідерів у сфері застосування водневих технологій в Європі. Це членство дає можливість компанії формувати мережу прямих контактів з міжнародними партнерами, зацікавленими у розвитку водневої економіки як в Україні, так і по всьому світу. Читайте також: Група ДТЕК отримала два Еко-Оскари за інновації в природоохоронній діяльності