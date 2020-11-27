Исследование Сайдовской бизнес-школы Оксфордского университета и Университета Эразма (Роттердам) в сотрудничестве с британской транснациональной фирмой BT выявило прямую связь между счастьем и производительностью.

В течение шести месяцев исследователи анализировали полученные данные и установили: счастливые сотрудники производительнее на 13 процентов, пишет phys.org.

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Авторы утверждают, что проведённое исследование дает первые причинно-следственные доказательства связи между счастьем и производительностью. Ранее веских подтверждений этому не было.

Как это удалось?

Сотрудников BT попросили оценивать свое счастье еженедельно в течение шести месяцев. Им предложили простой опрос по электронной почте, содержащий пять смайликов – от очень грустного к очень счастливому.

Отслеживались данные о посещаемости, конверсии звонков в продажи, удовлетворенности потребителей, графике работы и перерывах. Исследование также учитывало местные погодные условия и обнаружило четкую отрицательную связь между неблагоприятными погодными условиями и счастьем сотрудников.

Мы обнаружили, что более счастливые сотрудники работают быстрее, делают больше звонков за час работы и, что важно, превращают больше звонков в продажи,

– отметил профессор Ян-Эммануэль Де Неве.

Счастливые сотрудники являются более продуктивными / Фото unsplash

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Специалисты обнаружили, что счастливые сотрудники не работают больше часов, чем их недовольные коллеги – они просто более эффективны во время работы.