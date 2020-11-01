Цього року бізнес-лідери підкреслюють, що вони сильно хвилюються за своїх співробітників. Охорона здоров'я в епоху COVID-19 стала одним з найважливіших орієнтирів серед підприємств в останньому головному фінансовому індексі добробуту. Більшість власників бізнесу не хочуть відкриватися знову, поки не переконаються, що їх співробітники будуть почуватися в безпеці.

Наполегливе подолання кризи з персоналом, який відчуває занепокоєння з приводу повернення на роботу, може призвести до того, що проблеми, пов'язані з підтриманням процедур безпеки або з грошовими потоками, стануть ще складнішими, пише Fastcompany.

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Пандемія COVID-19 триває, тож розгляньте способи, за допомогою яких ви навчитеся концентруватися на тому, що можете контролювати, а також досягнете взаєморозуміння та гармонії зі своїми співробітниками.

1. Ясність та обережність

Залишайтеся проактивними, щоб тримати співробітників в курсі логістики безпеки при поверненні на роботу. Створіть план з практичних міркувань про те, як повернутися до звичного режиму роботи та докладно пояснюйте співробітникам кожен наступний крок.

Ефективне спілкування зі співробітниками в умовах кризи може принести дивіденди на менш тривожному та більш продуктивному робочому місці.

2. Розуміння та підтримка

В умовах пандемії співробітники можуть виявляти бажання повернутися на роботу. Вони можуть відчувати тривогу або інші труднощі, спричинені бурхливим роком. Навіть якщо у вашому бізнесі відсутня офіційна програма допомоги співробітникам, ви можете допомогти зв'язати їх з фахівцями через державні ресурси.

Працівники повинні відчувати, що їх побоювання почуті та сприйняті серйозно. Проявіть подяку членам команди, які повертаються, підтримуючи їх.

3. Чесність та прозорість

Будуйте партнерські стосунки зі своїми працівниками. Незалежно від того, повертаєтеся ви на робоче місце чи ні – вам не вдасться надати своїм співробітникам все, чого вони забажають. Однак, ви можете зробити все можливе, аби їм було комфортно.

Новий співробітник, котрий працює дистанційно, може знайти сенс в тому, щоб позбутися необхідності їздити на роботу і деяких повсякденних витрат, пов'язаних з цим. Ваш бізнес може підтримати це, наприклад, надавши необхідну технологію вдома.

Ваші зусилля бути справедливим повинні допомогти зберегти повагу співробітників до керівництва і моральний дух команди в цілому.