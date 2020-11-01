Як допомогти співробітникам, які повертаються на роботу, відчувати себе захищеними: 3 способи
Цього року бізнес-лідери підкреслюють, що вони сильно хвилюються за своїх співробітників. Охорона здоров'я в епоху COVID-19 стала одним з найважливіших орієнтирів серед підприємств в останньому головному фінансовому індексі добробуту. Більшість власників бізнесу не хочуть відкриватися знову, поки не переконаються, що їх співробітники будуть почуватися в безпеці.
Наполегливе подолання кризи з персоналом, який відчуває занепокоєння з приводу повернення на роботу, може призвести до того, що проблеми, пов'язані з підтриманням процедур безпеки або з грошовими потоками, стануть ще складнішими, пише Fastcompany.
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Пандемія COVID-19 триває, тож розгляньте способи, за допомогою яких ви навчитеся концентруватися на тому, що можете контролювати, а також досягнете взаєморозуміння та гармонії зі своїми співробітниками.
1. Ясність та обережність
Залишайтеся проактивними, щоб тримати співробітників в курсі логістики безпеки при поверненні на роботу. Створіть план з практичних міркувань про те, як повернутися до звичного режиму роботи та докладно пояснюйте співробітникам кожен наступний крок.
2. Розуміння та підтримка
В умовах пандемії співробітники можуть виявляти бажання повернутися на роботу. Вони можуть відчувати тривогу або інші труднощі, спричинені бурхливим роком. Навіть якщо у вашому бізнесі відсутня офіційна програма допомоги співробітникам, ви можете допомогти зв'язати їх з фахівцями через державні ресурси.
3. Чесність та прозорість
Будуйте партнерські стосунки зі своїми працівниками. Незалежно від того, повертаєтеся ви на робоче місце чи ні – вам не вдасться надати своїм співробітникам все, чого вони забажають. Однак, ви можете зробити все можливе, аби їм було комфортно.
Новий співробітник, котрий працює дистанційно, може знайти сенс в тому, щоб позбутися необхідності їздити на роботу і деяких повсякденних витрат, пов'язаних з цим. Ваш бізнес може підтримати це, наприклад, надавши необхідну технологію вдома.
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