Стреси та перевтома на робочому місці зростають в усьому світі й часто вважаються причиною вигорання. Перш за все, робочий стрес та вигорання підсилюють одне одного. Однак, вплив робочого стресу на вигорання набагато менший, аніж вплив вигорання на робочий стрес.

Це означає, що чим серйознішим стає вигорання людини, тим більший стрес вона відчуватиме на роботі, наприклад, в умовах нестачі часу. Тож співробітникам, які страждають від вигорання, слід своєчасно надавати належну підтримку, щоб розірвати замкнене коло між стресом на роботі та вигоранням, розповідає Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Варте уваги: Секрет успішних команд розкрито: експерименти ЦРУ

Симптоми вигорання – виснаження, цинізм та зниження працездатності

Найважливішим симптомом вигорання є відчуття повного виснаження, коли його неможливо усунути за один вечір, вихідні або навіть відпустку, – відзначив професор Крістіан Дорман.

Щоб захистити себе від подальшого виснаження, деякі співробітники намагаються побудувати психологічну дистанцію: вони відчужують себе від своєї роботи, а також людей, пов'язаних з нею, і стають більш цинічними.

Дослідження

Професори Гумбольдтового університету в Берліні оцінили 48 досліджень вигорання та стресу на роботі, в яких брали участь 26 319 учасників. Середній вік у первинному опитуванні становив близько 42 років, 44 відсотки респондентів – чоловіки. Дослідження охоплювало європейські країни, а також Ізраїль, США, Канаду, Мексику, Південну Африку, Австралію, Китай та Тайвань.

Дослідження показує, що вигорання може спричинити робоча ситуація, але це не завжди так. Як тільки вигорання починається, воно розвивається, поступово наростаючи. Врешті-решт це призводить до того, що робота стає напруженою: обсяг завдань занадто великий, часу занадто мало, а стрес занадто великий.