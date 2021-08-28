Шанують в усьому світі: найважливіші досягнення української авіації

Сьогодні, 28 серпня, ми відзначаємо День авіації в Україні. Із задоволенням вітаємо усіх представників військової та громадянської авіаційної промисловості. Чим прославилася українська авіація на міжнародній арені – читайте у матеріалі.

Станом на сьогодні Україна є однією з небагатьох держав світу, в якій: ефективно працює повний авіаційний цикл, існує система державного регулювання авіації, проводиться підготовка авіаційних кадрів та успішно функціонують підприємства з виготовлення літаків, гелікоптерів й техніки.

Вам сподобається Харківський завод поставить системи управління для турецьких вертольотів

З нагоди Дня авіації в Україні Інновації 24 підготували добірку найвагоміших подій в історії галузі. Пишаємося успішною країною й талановитими фахівцями!

Ключові досягнення української авіації

У небо здійнявся найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія". (1998 рік)

Легенда світової авіації – Ан-225 "Мрія": відео

Заснування пілотажної групи "Українські Соколи". (1996) Створення Повітряних сил України. (2004 рік) У небо здійнявся Ан-148. (2004 рік) На український авіаринок зайшов перший лоукостер Wizz Air (2008 рік), а згодом – Ryanair, FlyDubai Ernest Airlines та інші.

В Україну зайшли лоукостери / Фото schuberttravel.com.ua

Свій перший політ здійснив пасажирський літак Ан-158. (2010 рік) Запущено багатоцільовий гелікоптер МСБ-2 "Надія". (2014 рік) У небі дебютував Ан-178. (2015 рік) Українці здобули перемогу у номінації "Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО" на The Royal International Air Tattoo. (2017 рік) В Україні відкрили унікальний центр підготовки військових льотчиків. (2017 рік) Представлено легкий чотиримісний одномоторний літак Y1 "Дельфін". (2017 рік)

Одномоторний літак Y1 "Дельфін": відео

Національна збірна України з вищого пілотажу вперше стала чемпіоном світу. (2019 рік) Українська "Мрія" доставила з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом. (2020 рік) Українська компанія "Вектор" запатентувала багатоцільовий гелікоптер ВМ-4 "Джміль". (2020 рік) У Києві в режимі онлайн запрацював музей українського конструктора Ігоря Сікорського – Museum Sikor Sky. (2020 рік) Уперше презентовано проєкт ударного безпілотного літального апарата "Сокіл-300". (2020 рік)

Ударний безпілотний літальний апарат "Сокіл-300" / Фото АрміяІnform

На Львівщині запустили пілотний проєкт аеромедичної допомоги. (2021 рік) Безпілотник "Лелека-100" прийняли на озброєння Збройні сили України. (2021 рік) Україна та Саудівська Аравія підписали Угоду про повітряне сполучення. (2021 рік)

Теж цікаво Харківське підприємство доставило партію продукції до Єгипту

На світовій арені представили макет безпілотника Ace One. (2021 рік)

Безпілотник Ace One: дивіться відео

Україна продовжує розвиватися, враховувати досвід попередніх років та вдосконалюватися. Наші льотчики, конструктори й розробники гідні визнання. Ми віримо в те, що українську авіацію попереду чекають найкращі часи та потужні досягнення!