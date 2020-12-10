Компанія Microsoft запатентувала технологію створення голосових чат-ботів за допомогою інформації про реальних людей та їх біологічні параметри. Патент отримав назву "Creating a Conversational Chatbot of a Specific Person" (Створення розмовного чат-бота конкретної особи).

Microsoft має намір вдосконалити голосових чат-ботів, які спілкуються з користувачами. Так, розробники використають фотографії людей, записи їх голосів та манеру спілкування в соціальних мережах, пише Input.

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Відзначають, що алгоритм можуть використовувати для створення віртуальних копій реальних людей. Ба більше, технологія може також застосовуватися для створення голосових чат-ботів, які абсолютно точно передають стиль спілкування людей, яких вже немає в живих.

Важливо! Фахівці застерігають, що це може спровокувати чималу хвилю кіберзлочинів. Технологія застосовуватиме штучний інтелект, який оброблятиме стиль спілкування в соціальних мережах. Це дасть змогу зловмисникам створювати мовні моделі, які повністю копіюють певну людину.

Можливо, Microsoft сподівається покращити свої чат-боти з обслуговування клієнтів, а також розвиватися у галузі штучного інтелекту на зразок Alexa, Siri або власної Cortana (LOL).

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Що говорить закон?

Зауважимо, якщо нову технологію Microsoft використовуватиме для створення віртуальних копій людей – державам доведеться переглянути чинне законодавство щодо недоторканності приватного життя після смерті.