Microsoft запатентувала технологію створення віртуальних копій померлих людей: деталі
Компанія Microsoft запатентувала технологію створення голосових чат-ботів за допомогою інформації про реальних людей та їх біологічні параметри. Патент отримав назву "Creating a Conversational Chatbot of a Specific Person" (Створення розмовного чат-бота конкретної особи).
Microsoft має намір вдосконалити голосових чат-ботів, які спілкуються з користувачами. Так, розробники використають фотографії людей, записи їх голосів та манеру спілкування в соціальних мережах, пише Input.
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Відзначають, що алгоритм можуть використовувати для створення віртуальних копій реальних людей. Ба більше, технологія може також застосовуватися для створення голосових чат-ботів, які абсолютно точно передають стиль спілкування людей, яких вже немає в живих.
Можливо, Microsoft сподівається покращити свої чат-боти з обслуговування клієнтів, а також розвиватися у галузі штучного інтелекту на зразок Alexa, Siri або власної Cortana (LOL).
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Що говорить закон?
Зауважимо, якщо нову технологію Microsoft використовуватиме для створення віртуальних копій людей – державам доведеться переглянути чинне законодавство щодо недоторканності приватного життя після смерті.
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