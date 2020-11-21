Південнокорейський телеканал MBN представив глядачам першу в історії країни ведучу новин, яка працює на основі штучного інтелекту. Вона виглядає дуже реалістично.

Прототипом для створення образу ведучої-штучного інтелекту стала справжня ведуча – Кім Джу-ха, про це повідомляє Korea JoongAng Daily.

Цікаво Папа Римський закликав молитися, щоб штучний інтелект "завжди служив людству"

Під час ефіру 6 листопада штучний інтелект навіть поспілкувався зі справжньою Кім Джу-ха, аби глядачі могли порівняти їхні вигляд та голоси. Ймовірно, багато кого це збентежило.

Мене створили завдяки вивченню 10-годинного відео з Кім Джу-ха – деталей голосу, способу розмови, міміки, рухів губ та тіла. Я можу повідомляти новини так, як це робить вона,

– пояснила ведуча-ШІ.

Цифрова журналістка не лише має абсолютно однаковий вигляд та голос як у популярної ведучої. Вона також вміє імітувати жести, притаманні Джу-ха під час телеефірів.

Кім Джу-ха та її ШІ-колега поговорили у ефірі: дивіться відео MBN

Зауважимо, що реакція глядачів була досить неоднозначною. Деякі захоплювалися схожість ШІ із справжньою Кім Джу-ха, інші ж наголошували, що їх збентежила поява такої ведучої.

Конкуренція з ведучими-людьми

У MBN сподіваються, що ШІ-журналісти стануть у пригоді, наприклад, для висвітлення стихійних лих чи інших надзвичайних ситуацій, якщо вони трапляться вночі, а у редакції не буде ведучих.

Низка експертів переконані, що інноваційні ведучі, які працюють на основі штучного інтелекту, ніколи не зможуть повністю замінити людей. Мовляв, цифровий журналіст може здаватися надмірно "дивним" для деяких глядачів та викликати відчуття незручності.