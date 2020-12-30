Самобутня виставка: у Києві представили гігантські витинанки – фото
У Києві на Дніпровській набережній презентували неповторні витинанки величезних розмірів. Роботи, які вражають своєю красою та самобутністю, створила відома мисткиня Дарія Альошкіна.
Як виникла ідея?
Мистецтвом витинанки Дарія Альошкіна захопилася в ранньому дитинстві. Однак, дівчина обрала професію скульптора. У 2008 році майстриня знову почала створювати шедеври давньослов’янського народного декоративного мистецтва.
У Києві представили гігантські витинанки / Фото "Вечірній Київ"
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У Києві представили гігантські витинанки / Фото "Вечірній Київ"
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