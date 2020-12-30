Як виникла ідея?

Мистецтвом витинанки Дарія Альошкіна захопилася в ранньому дитинстві. Однак, дівчина обрала професію скульптора. У 2008 році майстриня знову почала створювати шедеври давньослов’янського народного декоративного мистецтва.

У Києві представили гігантські витинанки / Фото "Вечірній Київ"

Сьогодні роботи Альошкіної виставляються на світових мистецьких майданчиках, зокрема у: Італії, Франції, Польщі, Німеччині, Південній Кореї. Вироби майстрині розміщувалися на таких будівлях, як штаб-квартира ООН у Женеві та Музей Голодомору у Києві. Крім того, вони прикрашають бібліотеки, навчальні заклади та книжки. Дарія розробила обкладинку до українського видання книги бразильського письменника Жоржа Амаду "Дона Флор та двоє її чоловіків".

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У Києві представили гігантські витинанки / Фото "Вечірній Київ"

Відзначається, що усі охочі зможуть познайомитися з витворами талановитої українки в київському ТЦ River Mall.