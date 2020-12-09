Цьогоріч в Україні з'явилася перша онлайн платформа, яка робить сучасне мистецтво досяжним. Засновниця проєкту Spilne Art – Наталія Ткаченко, якій вдалося подолати відстань між художниками та поціновувачами мистецтва.

Новітня онлайн галерея стала осередком, який знаходить найкраще серед молодого мистецтва, формує смак та створює естетику. Засновниця простору переконана, що українським художникам потрібна зручна платформа для продажу картин, а поціновувачам мистецтва — зрозумілий сайт, де можна придбати роботи за допомогою декількох кліків. Spilne створює можливості: для художників, які бажають, щоб їх роботи знайшли своїх власників;

для тих, хто бажає придбати виняткові твори мистецтва. Сьогодні на платформі розміщені роботи зірки українського стріт-арту Waone (Володимир Манжос), ілюстратора Сергія Майдукова, Данила Ковача, Романа Камінського та інших художників. Інновації 24 зробили добірку яскравих фото виняткових шедеврів сучасного українського мистецтва. "Супернова", Дарія Глазатова Супернова / Фото Spilne Art "Новини у світі фінансів", Валентин Метик Новини у світі фінансів / Фото Spilne Art "Без назви", Ксенія Дацюк Без назви / Фото Spilne Art "The Naked Room", Євген Клименко The Naked Room / Фото Spilne Art "Німецький Голлівуд і господиня Фрау", Роман Камінський Німецький Голлівуд і господиня Фрау / Фото Spilne Art "Еволюція", Валентин Метик Еволюція / Фото Spilne Art "Bloom", Дарія Глазатова Bloom / Фото Spilne Art