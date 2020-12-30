Самобытная выставка: в Киеве представили гигантские вырезки – фото
В Киеве на Днепровской набережной презентовали уникальные вырезки огромных размеров. Работы, которые поражают своей красотой и самобытностью, создала известная мастерица Дарья Алешкина.
В Киеве представили гигантские вырезки / Фото "Вечерний Киев"
Сегодня работы Алешкиной выставляются на мировых художественных площадках, в частности в: Италии, Франции, Польше, Германии, Южной Корее. Изделия мастерицы размещались на таких зданиях, как штаб-квартира ООН в Женеве и Музей голодомора в Киеве.
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В Киеве представили гигантские вырезки / Фото "Вечерний Киев"
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