Талантливой мастерице удалось возродить этот вид украинского искусства и вдохнуть в него новую жизнь. Девушка стремительно завоевала поклонников своего творчества, пишет Вечерний Киев.

Интересно: Spilne Art: первая украинская онлайн платформа, которая делает искусство доступным – подборка фото

Как возникла идея?

Искусством вырезки Дария Алешкина увлеклась в раннем детстве. Однако, девушка выбрала профессию скульптора. В 2008 году мастерица снова начала создавать шедевры древнеславянского народного декоративного искусства.