В Копенгагене запретят использование электросамокатов в центре города
Копенгаген намерен запретить прокат электросамокатов в центре города. Такое решение – одно из самых жестких нововведений против символа новой "экономики общего использования".
С 1 января будет невозможно арендовать или парковать электросамокаты в большинстве наиболее застроенных районов Копенгагена, – говорится в письме городского департамента экологии и технических услуг.
Решение уже широко поддержали, однако следующий шаг – одобрение инициативы муниципальным советом. Добавим, Копенгаген – не первый город, который внедряет строгие ограничения на использование электроскутеров.
Справка
Экономика общего использования (sharing economy) – это социоэкономическая система, основанная на совместном пользовании человеческими и физическими ресурсами. К этой системе иногда относят такие понятия, как сетевая экономика (mesh economy) или совместное потребление (collaborative consumption).
-
Искусственный интеллект на страже безопасности труда: на Ладыжинской ТЭС снизились нарушения29 сентября , 18:59
-
Украинка создала новое средство контрацепции: за это получила престижную награду в США8 октября , 23:08
-
Способна нанести ядерный удар: Индия испытала гиперзвуковую ракету – мощное видео4 октября , 21:10