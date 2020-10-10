Копенгаген намерен запретить прокат электросамокатов в центре города. Такое решение – одно из самых жестких нововведений против символа новой "экономики общего использования".

Запрет будет распространяться на использование и парковку электрических скутеров в историческом центре города и прилегающих к нему районах, пишет The Local. Интересно: Citroen выпустил новый электромобиль: им могут управлять подростки с 14 лет

С 1 января будет невозможно арендовать или парковать электросамокаты в большинстве наиболее застроенных районов Копенгагена, – говорится в письме городского департамента экологии и технических услуг.

Власть говорит, что город столкнулся с серьезными проблемами, которые вызваны именно электросамокатами. Например, пожилым людям чрезвычайно трудно передвигаться, когда их оставляют без присмотра и нарушают правила парковки.

Решение уже широко поддержали, однако следующий шаг – одобрение инициативы муниципальным советом. Добавим, Копенгаген – не первый город, который внедряет строгие ограничения на использование электроскутеров.

Справка

Экономика общего использования (sharing economy) – это социоэкономическая система, основанная на совместном пользовании человеческими и физическими ресурсами. К этой системе иногда относят такие понятия, как сетевая экономика (mesh economy) или совместное потребление (collaborative consumption).