В Сингапуре появится экологический "город будущего": фото масштабного проекта
Власти Сингапура хочет построить экологическое "город будущего", оно получит название Tengah. Дома там будут расположены с учетом солнечного света и направления ветра.
Строительство примерно 40 тысяч квартир хотят завершить к началу 2023 года. Разработчики уже подготовили соответствующий 3D-проект, сообщает Bloomberg.
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Особенности города
По городу будут ездить электромобили, а общественный транспорт, в том числе железная дорога и метро, будут курсировать под землей. Амбициозный проект предусматривает строительство подземных парковок. Это позволит увеличить площадь для садов, огородов и зон отдыха.
Территорию возле домов засадят деревьями, также построят небольшие фермы. В городе разработают централизованную сеть кондиционеров, она будет работать на солнечных батареях. Каждая квартира будет иметь "умную" приборную панель, которая позволит контролировать потребление энергии.
Проект строительства Tengah сочетает немало преимуществ / Фото Bloomberg
Так будет выглядеть "умная" приборная панель / Фото Bloomberg
Система управления отходами, созданная компанией SP Group, превращать мусор в энергию благодаря специальной газовой технологии.