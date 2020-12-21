Турецкая компания Titra Technology превратила вертолет на беспилотный летательный аппарат большой дальности. Его намерены использовать для военных и гражданских нужд.

Массовое производство разработчики стремятся запустить уже к концу 2021, об этом сообщает Anadolu.

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Как отметил руководитель Titra Technology Селман Донмез, основной технологией и решением проекта является уменьшение потребности в практической участия человека.

Он также отметил, что преобразования вертолета в беспилотный аппарат осуществили в сотрудничестве с белорусской инженерной компанией.

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Характеристики разработки

Беспилотный вертолет может перевозить груз до 160 килограммов. Дальность его полета достигает 800 – 850 километров, а максимальная высота, на которую может подняться – примерно 4572 метров.

Заметим, что вертолет длиной 7 метров может находиться в воздухе примерно 8 часом, в зависимости от погодных условий полета.

Этот транспорт можно использовать в области связи, во время чрезвычайных ситуаций или катастроф. А также для логистических целей,

– пояснил Донмез.

И добавил, что инновационный вертолет также может выполнять такие задачи как доставка боеприпасов и поставки в районы военных операций.