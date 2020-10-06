Разработчики Instagram запустили систему, которая автоматически скрывает негативные комментарии. Алгоритм анализирует текст сообщения и сравнивает его с теми, на которые пользователи жаловались ранее.

Новая функция Instagram – это часть кампании Национального месяца борьбы с травлей (National Bulling Prevention Month), которую проводят в США с 2006 года.

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Представители Instagram отмечают, что людям неприятно читать оскорбительные комментарии, а забота о пользователях – их главный приоритет. Так, социальная сеть нашла решение – автоматическая блокировка негативных сообщений. Отмечается, что при желании пользователь сможет увидеть заблокированный комментарий во вкладке "посмотреть все комментарии".

Instagram против буллинга / Instagram

Если же пользователь захочет опубликовать оскорбление снова, ему придет уведомление с предложением вернуться к редактированию и внести в текст изменения. Более того, если пользователь все таки опубликует негативный комментарий – его аккаунт могут заблокировать.

В начале Национального месяца предотвращения буллинга мы объявляем о двух новых функциях для уменьшения негативных взаимодействий, включая издевательства и домогательства. Издевательства – это проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно молодые. Хотя в этом году в связи с пандемией СOVID-19 мир, безусловно, изменился, наша приверженность борьбе с онлайн-буллингом остается приоритетом, – отметили разработчики.