Компания WOG будет производить органическое удобрение из кофе: детали
Национальная сеть автозаправочных станций WOG представила проект по переработке кофейной гущи в современное органическое удобрение – биогумус. Компания будет внедрять инициативу на базе собственной ЭКО-платформы "К природе с добром".
Партнером инициативы стала луцкая компания "Пастернак", которая с 2017 года производит биоудобрения на собственной базе, сообщает прес-служба компании.
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Сейчас компания собирает отработанную кофейную гущу на пяти АЗК в Луцке. Авторы проекта намерены расширить его географические границы.
Как это работает?
Использованную кофейную гущу перерабатывают в биогумус путем использования калифорнийского червя. Он довольно популярен в сельском хозяйстве, так как имеет способность быстро превращать органический материал в компост, богатый диатомовыми водорослями. Калифорнийский червь ест все, а взамен производит биогумус.
Так, в основную смесь отходов добавляют до 10 процентов кофейной гущи. Впечатляет, что за один год 2 000 червей перерабатывают в среднем 1 тонну отходов и производят 500 л биогумуса.
БиогумусЭто высококонцентрированное органическое удобрение, содержащее в своем составе уникальный комплекс почвенных микроорганизмов, витамины и биологически активные ферменты, стимулирующие рост и развитие растений. Его используют для подкормки цветов, фруктовых деревьев, овощей и газонов. Удобрение увеличивает урожайность на 30-40 процентов.
Почему это важно?
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WOG и защита окружающей среды: что известно?
Отметим, на 34 столичных АЗК WOG установлены баки для сортировки бытовых отходов. В рамках ЭКО-платформы "К природе с добром" WOG совместно с украинской компанией Blue Ocean Solutions запустила два проекта:
- переработка кофейной гущи в ЭКО-подстаканники;
- замена пластиковых соломинок для напитков на экологический аналог.
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