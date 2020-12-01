Национальная сеть автозаправочных станций WOG представила проект по переработке кофейной гущи в современное органическое удобрение – биогумус. Компания будет внедрять инициативу на базе собственной ЭКО-платформы "К природе с добром".

Партнером инициативы стала луцкая компания "Пастернак", которая с 2017 года производит биоудобрения на собственной базе, сообщает прес-служба компании.

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Сейчас компания собирает отработанную кофейную гущу на пяти АЗК в Луцке. Авторы проекта намерены расширить его географические границы.

Как это работает?

Использованную кофейную гущу перерабатывают в биогумус путем использования калифорнийского червя. Он довольно популярен в сельском хозяйстве, так как имеет способность быстро превращать органический материал в компост, богатый диатомовыми водорослями. Калифорнийский червь ест все, а взамен производит биогумус.

Так, в основную смесь отходов добавляют до 10 процентов кофейной гущи. Впечатляет, что за один год 2 000 червей перерабатывают в среднем 1 тонну отходов и производят 500 л биогумуса.

Биогумус Это высококонцентрированное органическое удобрение, содержащее в своем составе уникальный комплекс почвенных микроорганизмов, витамины и биологически активные ферменты, стимулирующие рост и развитие растений. Его используют для подкормки цветов, фруктовых деревьев, овощей и газонов. Удобрение увеличивает урожайность на 30-40 процентов.

Так, в основную смесь отходов добавляют до 10 процентов кофейной гущи. Впечатляет, что за один год 2 000 червей перерабатывают в среднем 1 тонну отходов и производят 500 л биогумуса.

Почему это важно?

В компании отмечают, что сейчас в сельском хозяйстве чаще всего используют минеральные удобрения и подкормки, которые пагубно влияют на здоровье человека, окружающую среду и разрушают плодородие почвы. Ожидается, что вскоре количество органических удобрений на рынке возрастет, а их цена сравняется со стоимостью минеральных удобрений. В результате популяризации биогумуса овощи, фрукты и ягоды станут на самом деле экологически чистыми продуктами, а почвы сохранят свое плодородие.

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WOG и защита окружающей среды: что известно?

Отметим, на 34 столичных АЗК WOG установлены баки для сортировки бытовых отходов. В рамках ЭКО-платформы "К природе с добром" WOG совместно с украинской компанией Blue Ocean Solutions запустила два проекта: