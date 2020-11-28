Украинские ученые создали пластик из грибов: это произошло случайно – видео
Ученым Херсонского университета удалось создать уникальный пластик – с грибного мицелия. Причем, произошло это благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Ученые исследовали, на каких материалах лучше выращивать грибы. Экспериментируя, они собрали грунт, оставшийся после сбора вешенок, сообщает #ШоТам".
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После этого о нем не вспоминали несколько дней. Выяснилось, что за это время грибница превратила рыхлую солому на материал, похожий на пенопласт.
Ученые объяснили, что солома превратилась в пластик благодаря клейковине мицелия грибов. "Вкладываете в матрицу, подсушивают в устройстве или на солнце – никакой химии", – отметил Игорь Чернышов.
С нового материала херсонские ученые изготовили лампу и даже горшок для растений. "Грибной пластик" прошел испытания – его проверили влагой и температурой.
Нам предлагали покрывать лаком, но зачем? Оно естественное и красивое. А когда изделие надоест, его всегда можно раскрошить на огороде. Это как лего, можно собрать все,
– заметил Максим Левченко.
Сейчас исследователи работают над созданием дощечки для садовой мебели, а также ищут спонсоров для своих будущих экспериментов и проектов.
Как выглядит грибной биопластик: смотрите видео #ШоТам"
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