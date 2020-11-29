В столице появились скамейки-клумбы с переработанного пластика. Их установили в Сквере киевских интеллигентов – на углу улиц Большая Житомирская и Гончара.

Конструкция прежде всего предусмотрена для озеленения. Ведь когда лавки собираются в круг, образуется клумба. Поэтому проект получил название "Круг", сообщили на фейсбук-странице "Агенты перемен".

Примечательно Во Львове запускают экологические автобусы: как они выглядят – фото, видео

Заметим, что каждая такая лавка состоит из 12 секторов. Вместе они образуют большую клумбу, однако элементы конструкции можно передвигать и устанавливать отдельно.



Так выглядят скамейки из переработанного пластика / Фото "Агенты перемен"



Инновационные лавки-клумбы установили в столице / Фото "Агенты перемен"

Сейчас авторы этой идеи планируют продолжить свой проект, развиваться и устанавливать такие объекты также в других местах Киева.

Как создавали уличные объекты "Круг"

Чтобы создать такую ​​инновационную скамейку, разработчики изначально планировали использовать плиты с переработанного пластика, однако в столице таких не было.

Так к проекту привлекли организацию "Украина БЕЗ мусора". Там давно хотели открыть ресайклинг-мастерскую и даже имели необходимое оборудование.

Сначала объявили о сборе крышечек, впоследствии их отсортировали по цветам, отправили на измельчение и превратили в прочные пластиковые плиты.

Как крышечки превращают в пластиковые плиты: видео с фейсбук-страницы "Агенты перемен"​



К слову, ранее в Амстердаме установили скамейку CoronaCrisisKruk – для того, чтобы посетители парков могли проводить время вместе, одновременно соблюдая социальной дистанции.