Украинский сервис The-Chef: как вызвать повара домой – детали, цены
Киевлянка Анна Прокофьева в начале 2020 году запустила полезный сервис The-Chef. Благодаря ему можно найти повара, который приготовит что-то просто у вас дома.
Как появилась идея
Основательница на собственном опыте поняла, что найти повара в интернете можно. Но посмотреть фото его блюд и почитать о нем отзывы – нет. Подробнее в материале 24 канала.
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В 2019 году она готовилась к своему дню рождению – решила организовать праздник в грузинском стиле. Но когда составила список блюд, то поняла, что самой справиться не удастся.
"Я не хотела заказывать кейтеринг или какой-то сервис доставки еды. Я хотела такую условную "тетушку Нино", которая сможет помочь приготовить все и потом поедет", – пояснила Прокофьева.
Основательница сервиса The-Chef Анна Прокофьева / Фото Ярослава Шурова
Как воспользоваться сервисом
Платформа The-Chef является своеобразным посредником между поварами и заказчиками. На сайте клиент может выбрать одну из 11 категорий. Например – завтрак, экзотические блюда или кулинарный мастер-класс.
"На сайте можно выбрать свой город, мы работаем в 14 городах. Повара имеют личные профили и услуги, которые они предлагают", – отметила основательница сервиса.
Зарегистрировавшись, клиент одним кликом отправляет повару запрос, указав необходимую дату. После чего тот перезванивает для обсуждения деталей заказа. Например – кто покупает продукты и есть ли все необходимые для работы инструменты.
"Спасательный круг" для поваров
Для многих поваров вопрос поиска подработки стал особенно актуальным во время пандемии. Шеф-повар Вадим Рачок присоединился к платформе одним из первых. Мужчина отметил, что сервис стал для него "спасательным кругом".
Был момент, когда в течение месяца не было работы. Я работал в ресторане, его закрыли на карантин. Именно тогда я зарегистрировался на платформе,
– рассказал он.
"Мы обсуждаем с клиентами меню локацию, время и дату, бюджет. Второй этап – это столовый набор, посуда. Если повар может их предоставить, конечно, он это делает", – пояснил Рачок.
В Украине запустили сервис The-Chef / Фото Ярослава Шурова
Повар дома – во сколько это обойдется
Цена стартует от 500 гривен. В Виннице или Ивано-Франковске, например, это может быть и дешевле. А вот в Киеве средняя стоимость услуги составляет 1 000 гривен,
– отметила Прокофьева.
Заметим, что стоимость услуги формирует исключительно повар. Это может быть как стоимость часа работы, так и минимальная сумма, за которую он возьмется готовить.
Как стать поваром в The-Chef
Добавить свою заявку как повара может любой. Специального образования или навыков не требуется. Достаточно зарегистрироваться и заполнить анкету, указав опыт, награды (если есть) и блюда, на приготовлении каких специализируетесь.
Анна Прокофьева также зарегистрирована как повар, но ее услуги заказать нельзя. Она создала аккаунт для примера другим. Женщина рекомендует поварам начинать с того, в чем они уверены.
Что следует знать о сервисе The-Chef: видео 24 канала
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