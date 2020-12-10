Киевлянка Анна Прокофьева в начале 2020 году запустила полезный сервис The-Chef. Благодаря ему можно найти повара, который приготовит что-то просто у вас дома.

Как появилась идея

Основательница на собственном опыте поняла, что найти повара в интернете можно. Но посмотреть фото его блюд и почитать о нем отзывы – нет. Подробнее в материале 24 канала.

Интересно Готовит до 5 000 блюд: британская компания представила робота-кухню – видео, сколько стоит

В 2019 году она готовилась к своему дню рождению – решила организовать праздник в грузинском стиле. Но когда составила список блюд, то поняла, что самой справиться не удастся.

"Я не хотела заказывать кейтеринг или какой-то сервис доставки еды. Я хотела такую ​​условную "тетушку Нино", которая сможет помочь приготовить все и потом поедет", – пояснила Прокофьева.



Основательница сервиса The-Chef Анна Прокофьева / Фото Ярослава Шурова

Как воспользоваться сервисом

Платформа The-Chef является своеобразным посредником между поварами и заказчиками. На сайте клиент может выбрать одну из 11 категорий. Например – завтрак, экзотические блюда или кулинарный мастер-класс.

"На сайте можно выбрать свой город, мы работаем в 14 городах. Повара имеют личные профили и услуги, которые они предлагают", – отметила основательница сервиса.

Зарегистрировавшись, клиент одним кликом отправляет повару запрос, указав необходимую дату. После чего тот перезванивает для обсуждения деталей заказа. Например – кто покупает продукты и есть ли все необходимые для работы инструменты.

"Спасательный круг" для поваров

Для многих поваров вопрос поиска подработки стал особенно актуальным во время пандемии. Шеф-повар Вадим Рачок присоединился к платформе одним из первых. Мужчина отметил, что сервис стал для него "спасательным кругом".

Был момент, когда в течение месяца не было работы. Я работал в ресторане, его закрыли на карантин. Именно тогда я зарегистрировался на платформе,

– рассказал он.

"Мы обсуждаем с клиентами меню локацию, время и дату, бюджет. Второй этап – это столовый набор, посуда. Если повар может их предоставить, конечно, он это делает", – пояснил Рачок.



В Украине запустили сервис The-Chef / Фото Ярослава Шурова

Повар дома – во сколько это обойдется

Людям часто кажется, что услуги повара позволить себе может не каждый. Однако это – не совсем так, подчеркнула основательница сервиса The-Chef.

Цена стартует от 500 гривен. В Виннице или Ивано-Франковске, например, это может быть и дешевле. А вот в Киеве средняя стоимость услуги составляет 1 000 гривен,

– отметила Прокофьева.

Заметим, что стоимость услуги формирует исключительно повар. Это может быть как стоимость часа работы, так и минимальная сумма, за которую он возьмется готовить.

Как стать поваром в The-Chef

Добавить свою заявку как повара может любой. Специального образования или навыков не требуется. Достаточно зарегистрироваться и заполнить анкету, указав опыт, награды (если есть) и блюда, на приготовлении каких специализируетесь.

Анна Прокофьева также зарегистрирована как повар, но ее услуги заказать нельзя. Она создала аккаунт для примера другим. Женщина рекомендует поварам начинать с того, в чем они уверены.

Что следует знать о сервисе The-Chef: видео 24 канала