Недавно на выставке информационных технологий Персидского залива в Дубае лондонская компания Moley Robotics представила первую в мире роботизированную кухню, которая обещает "готовить с нуля и убирать после этого без нареканий".

Moley Kitchen – разработка российского математика и компьютерного ученого Марка Олейника. Система обещает готовить стандартные ресторанные блюда, при этом её владелец не пошевелит и пальцем, рассказывает The Guardian.

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Это первая в мире роботизированная кухня. Как и все прорывные технологии – автомобили, телевизоры и компьютеры – разработка понравится энтузиастам, профессионалам и будет стоить соответственно,

– отметил Марк Олейник.

Как это работает?

Технология оснащена двумя робототехническими руками, спроектированными в сотрудничестве с ведущей немецкой компанией Schunk. Указано, что они точно воспроизводят человеческие движения, позволяют роботу получать ингредиенты из разумного холодильника, регулировать температуру варочной поверхности, использовать раковину для наполнения сковородок, перемешивания и разлива. Более того, робот даже самостоятельно убирает за собой и моет посуду.

Робот-кухня был создан при содействии кулинарного новатора и победителя серии BBC MasterChef 2011 Тима Андерсона. Так, алгоритм приготовления блюд поваром был зафиксирован в 3D и "превращен в элегантные цифровые движения". Андерсон и коллеги-повара Николь Пизани и Эндрю Кларк создали 30 блюд, чтобы продемонстрировать возможности системы на выставке. Добавляют, что список блюд будет пополняться ежемесячно. В конечном итоге пользователи смогут выбрать из цифрового меню более 5 000 вариантов.

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Сколько стоит робот-кухня?

Бесспорно, на фоне пандемии COVID-19 мы наблюдаем тенденцию роста робототехники, поскольку американцы переживают рекордные потери рабочих мест.

Новейшая разработка, призванная упростить жизнь хозяйкам и людям, у которых мало времени на приготовление пищи, стоит недешево – более 248 000 фунтов стерлингов. Интересно, что примерно столько в среднем стоит британский дом, суперкар или маленькая яхта. Разработчики признают, что цена работа достаточно высока, но в настоящее время около 1 205 человек заинтересованы в его приобретении.

Компания надеется, что с учетом объема производства, эффективности и экономии от масштаба в будущем смогут представить модели с более низкими ценами.

Робот-кухня Moley Robotics: смотрите видео