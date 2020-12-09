Готовит до 5 000 блюд: британская компания представила робота-кухню – видео, сколько стоит
Недавно на выставке информационных технологий Персидского залива в Дубае лондонская компания Moley Robotics представила первую в мире роботизированную кухню, которая обещает "готовить с нуля и убирать после этого без нареканий".
Moley Kitchen – разработка российского математика и компьютерного ученого Марка Олейника. Система обещает готовить стандартные ресторанные блюда, при этом её владелец не пошевелит и пальцем, рассказывает The Guardian.
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Это первая в мире роботизированная кухня. Как и все прорывные технологии – автомобили, телевизоры и компьютеры – разработка понравится энтузиастам, профессионалам и будет стоить соответственно,
– отметил Марк Олейник.
Как это работает?
Технология оснащена двумя робототехническими руками, спроектированными в сотрудничестве с ведущей немецкой компанией Schunk. Указано, что они точно воспроизводят человеческие движения, позволяют роботу получать ингредиенты из разумного холодильника, регулировать температуру варочной поверхности, использовать раковину для наполнения сковородок, перемешивания и разлива. Более того, робот даже самостоятельно убирает за собой и моет посуду.
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Сколько стоит робот-кухня?
Бесспорно, на фоне пандемии COVID-19 мы наблюдаем тенденцию роста робототехники, поскольку американцы переживают рекордные потери рабочих мест.
Новейшая разработка, призванная упростить жизнь хозяйкам и людям, у которых мало времени на приготовление пищи, стоит недешево – более 248 000 фунтов стерлингов. Интересно, что примерно столько в среднем стоит британский дом, суперкар или маленькая яхта. Разработчики признают, что цена работа достаточно высока, но в настоящее время около 1 205 человек заинтересованы в его приобретении.
Робот-кухня Moley Robotics: смотрите видео
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