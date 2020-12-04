Ученые из Лондонского городского университета установили, что постоянная необходимость сдавать финансовую отчетность мешает внедрению инноваций и негативно влияет на долгосрочное планирование.

Дело в том, что регулярная подготовка финансовой отчетности заставляет менеджеров сосредоточиться на повышении прибыли здесь и сейчас, пренебрегая долгосрочным планированием. В результате страдает стратегия, ведь компании боятся расходов и не инвестируют в инновации, пишет EurekAlert.

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Корпоративные инновации имеют значительные преимущества для мировой экономики. Следует поощрять более целостный подход к долгосрочному планированию, чтобы менеджеры могли повысить устойчивость бизнеса,

– отмечает автор исследования Артур Крафт.

Почему это важно?

Более спокойный подход к отчетности дает менеджерам возможность меньше сосредоточиваться на краткосрочных приростах, которые необходимы акционерам. Так, компания получает возможность смело думать о будущем и распределять расходы на долгосрочные проекты.

Исследование показало, что количество и качество инновационной продукции снижается по мере того, как часто менеджеры попадают под пристальный надзор акционеров. К чему это может привести? По меньшей мере, к культуре "бездействия", когда компания не хочет вкладывать средства в развитие.

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Автор исследования добавляет, что пандемия коронавируса – яркое доказательство того, что компании нуждаются в перспективном мышлении, а инвестиции в инновации являются необходимыми компонентами для компании, желающей расти. Бесспорно, никто не мог предвидеть те события, с которыми человечество столкнется в 2020 году. Однако опыт показал, что те, кто смог адаптировать бизнес-модели и услуги к беспрецедентным реалиям социального дистанцирования, как правило, лучше переживают пандемию COVID-19.