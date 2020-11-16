Американські вчені та дизайнери запропонували спосіб вирощування м'яса з власних клітин. Команда розробила прототип набору для вирощування. Проєкт назвали Ouroboros Steak – на честь змії, яка поїдає сама себе.

Зауважимо, так зване "веганське" м'ясо, яке вирощують у лабораторіях, не є 100% екологічною альтернативою. Його виготовляють з використанням стовбурових клітин тварин: для цього збирають фетальну бичачу сироватку (FBS) з крові телят після забою вагітних корів, пише dezeen.

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Як це працює?

Перш за все, набір дозволяє отримувати власні міністейки з пробірок абсолютно безпечним для тварин способом. Для того, аби виростити м'ясо, потрібно взяти невелику кількість крові та мазок зі слизової оболонки ротової порожнини. Експериментальний продукт вирощують протягом трьох місяців. Крім того, розробники представили зразки, вирощені за допомогою простроченої людської плазми.

Процес вирощування м'яса Ouroboros з людських клітин / Фото designmuseum

Прострочена людська кров – це частина відходів, тож вона значно дешевша і більш екологічна, ніж ембріональна FBS-сироватка, але менш прийнятна з точки зору моралі, адже люди думають, що поїдання себе – це канібалізм. Формально – це не так,

– сказала співавторка проєкту Грейс Найт.

Мета

Команда зазначає, що не збирається розпочинати продаж розробленого набору: "Наш проєкт науково й економічно здійсненний, але дещо іронічний", – додав дизайнер та дослідник Оркан Телхан.

Автори проєкту виставляють прототип в музеях, аби відвідувачі мали можливість переосмислити етичний аспект виробництва м'яса.

Ouroboros Steak на виставці "Unlikely Futures" в Художньому музеї Філадельфії / Фото designmuseum

Додамо, наразі жодне м'ясо, вирощене в лабораторіях, не дозволено реалізовувати в жодній частині світу. Проте, за попередніми оцінками, даний ринок вартує 206 мільйонів доларів. Ба більше, прогнозують, що до 2025 року він може зрости до 572 мільйонів доларів. В основному це пов’язано зі збільшенням екологічних та етичних проблем, що стосуються масового вирощування худоби для споживання людиною.