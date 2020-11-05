Японский розничный продавец Muji начал выпускать здоровую альтернативу животному мясу. Продукт производят на растительной основе, а именно – из соевых бобов. К тому же новое мясо не требует замораживания.

Компания разработала 4 вида мясных продуктов: фарш, фрикадельки в соусе, гамбургер, а также тонко нарезанное мясо, которое можно добавить в любое блюдо, пишет Fastcompany.

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Растительное мясо от Muji / Фото muji.com

Почему это важно?

В современных условиях мясо растительного происхождения быстро становится глобальным явлением. Сегодня весь мир четко осознает: мясо является одним из главных факторов, способствующих изменению климата. Межправительственная комиссия по изменению климата установила, что переход к питанию, в котором преобладают растительные продукты, играет ключевую роль в смягчении климатических изменений и улучшении здоровья людей.

Языком цифр: к 2050 году глобальные выбросы углерода можно уменьшить до 850 тонн в год. Производитель отмечает, что спрос на мясо вырастет почти вдвое, ведь через 30 лет население вырастет до 10 млрд. Это приведет к еще более негативному влиянию на окружающую среду.

Кроме того, соя является хорошей альтернативой традиционному мясу, ведь она насыщена большим количеством белка, чем курица, свинина или говядина.

Растительное мясо от Muji / Фото muji.com

Сколько стоит продукт?

Продукты линейки стоят около 2,75 доллара за упаковку. Растительное мясо от Muji доступно в Интернете и магазинах ритейлера в Японии. На данный момент информации о том, выйдет ли продукция на другие рынки, нет.