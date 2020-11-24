Компания "Мотор Сич" начала летные испытания первого автожира украинского производства. Как он выглядит и что о нем известно – читайте дальше.

Ранее предприятие объявило о завершении разработки и изготовление опытного образца, сообщает издание "Крылья".

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Заметим, что летательный аппарат рассчитан на 2 пассажиров. Максимальная скорость, которую он может развить – 190 километров в час.

Справка. Автожир (также гироплан или гирокоптер) – это винтокрылый летательный аппарат, который тяжелее воздуха. Простыми словами, это нечто среднее между небольшим самолетом и вертолетом.

Для полетов такого гироплана нужна взлетная полоса длиной примерно 70 метров. Фотографиями из испытательных полетов поделился у себя на фейсбук-странице Алексей Чырва.

Гиропланы – вместо автомобилей

Тестовые полеты еще в конце октября анонсировал руководитель транспортно-производственного управления "Мотор Сичи" Михаил Молчанов.

Аппарат удивительный, а главное – не требователен. Места ему много не надо. Будущее уже здесь, скоро такие автожиры будем использовать вместо авто,

– заверил он.

Молчанов также опубликовал видео, на котором видно, как проверяют ходовой винт – он отвечает за движение гироплана вперед.

Как выглядит первый гироплан украинского производства: смотрите видео