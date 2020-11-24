Стартовали летные испытания первого украинского гирокоптера: фото, видео
Компания "Мотор Сич" начала летные испытания первого автожира украинского производства. Как он выглядит и что о нем известно – читайте дальше.
Ранее предприятие объявило о завершении разработки и изготовление опытного образца, сообщает издание "Крылья".
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Заметим, что летательный аппарат рассчитан на 2 пассажиров. Максимальная скорость, которую он может развить – 190 километров в час.
Для полетов такого гироплана нужна взлетная полоса длиной примерно 70 метров. Фотографиями из испытательных полетов поделился у себя на фейсбук-странице Алексей Чырва.
Гиропланы – вместо автомобилей
Тестовые полеты еще в конце октября анонсировал руководитель транспортно-производственного управления "Мотор Сичи" Михаил Молчанов.
Аппарат удивительный, а главное – не требователен. Места ему много не надо. Будущее уже здесь, скоро такие автожиры будем использовать вместо авто,
– заверил он.
Молчанов также опубликовал видео, на котором видно, как проверяют ходовой винт – он отвечает за движение гироплана вперед.
Как выглядит первый гироплан украинского производства: смотрите видео
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